vor 18 Min.

Sanierung von St. Michael: Wie die Arbeiten an der Kirche vorangehen

Plus Die Sanierung der Schwabmünchner Kirche geht gut voran. Pfarrer Christoph Leutgäb steigt selbst aufs Gerüst, um sich ein Bild von den Arbeiten zu machen.

Von Felicitas Lachmayr

Hunderte Gerüststufen führen hinauf bis zum Giebel von Sankt Michael. In luftigen Höhen tauschen Arbeiter derzeit die alten Dachplatten der Schwabmünchner Kirche aus. Ein Viertel der Fläche haben sie geschafft. Doch bis das Dach mit seinen rund 70.000 Platten neu gedeckt ist, wird es noch ein Weilchen dauern. „Zwölf Wochen, wenn alles gut geht und das Wetter mitspielt“, schätzt Stadtpfarrer Christoph Leutgäb. Er steht auf dem Gerüst – eine Armlänge vom First der Kirche entfernt – und blickt zum Turm hinüber. Mit rund 77 Metern ist er eines der höchsten Gebäude im Landkreis. Der stadtbildprägende Kirchturm von Sankt Michael wurde bereits im Sommer vergangenen Jahres erneuert. Nun ist das Kirchenschiff an der Reihe.

Der Dachstuhl von St. Michael war instabil

Seit Anfang des Jahres laufen die Sanierungsarbeiten. Experten haben bereits die alte Holzdecke im Inneren der Kirche unter die Lupe genommen. Weil die Balken über die Jahre geschrumpft sind, wurde der Dachstuhl instabil. Jede einzelne der handgeschmiedeten Stahlschrauben, die die 14 Meter hohe Decke zusammenhalten, musste in wochenlanger Kleinstarbeit kontrolliert und nachgezogen werden. Dabei entdeckten Arbeiter eine alte Bierflasche. „Sie stammt wohl noch von einer früheren Renovierung“, sagt Leutgäb. Die Zwischendecke ist inzwischen entfernt und der Blick auf die alte Holzdecke freigegeben. Auch das Gerüst in der Mitte der Kirche wurde abgebaut.

Die Baufirmen erlebten in Schwabmünchen bisher keine bösen Überraschungen

„Bislang gab es keine bösen Überraschungen“, sagt Leutgäb. „Man hat das Gefühl, dass die Kirche wirklich solide gebaut wurde.“ Das Gotteshaus wurde 1950 eingeweiht, nachdem es beim Bombenangriff auf Schwabmünchen im März 1945 fast vollständig zerstört wurde. Ursprünglich erbaut wurde die Kirche im Jahr 1230. Nach mehrmaligen Umgestaltungen begannen vor zwei Jahren die aufwendigen Renovierungsarbeiten.

Weil die Entwässerung defekt war, musste das Mauerwerk trockengelegt werden. Der stadtbildprägende Kirchturm wurde erneuert. Derzeit ist das Kirchenschiff dran. Die Holzdecke wurde bereits in Angriff genommen. „Damit ist die erste Etappe geschafft“, sagt Pfarrer Leutgäb. „Aber die Gerüste im Inneren werden uns noch eine Weile bleiben.“ Denn die Fenster müssen gereinigt und die Wänd gestrichen werden. Erste Farbmusterungen zeigen, wie die Kirche später aussehen könnten. Auch die Planungen zur Erneuerung des Lichts und der Elektronik, die noch aus den 1970er-Jahren stammt, laufen.

Trotz Corona: Arbeiten in Schwabmünchen liegen im Zeitplan

„Trotz der Corona-Krise gab es keine Verzögerungen“, sagt Leutgäb. „Die Zimmerer konnten fleißig weiterarbeiten.“ Weil Wasser durch die Ritzen zwischen den Dachplatten dringt, wird derzeit das große Dach der Schwabmünchner Kirche neu eingedeckt. Die kleinen Pultdächer der Seitenschiffe sollen im nächsten Jahr folgen.

„Gerade müssen die Bautechniker kreativ sein “, sagt Leutgäb. Denn der Platz um die Kirche ist begrenzt und der Kran, mit dem die Dachplatten nach oben gehievt werden, reicht nicht weit genug auf die gegenüberliegende Dachseite. „Aber sie werden eine Speziallösung finden“, ist sich Leutgäb sicher.

Schwabmünchner Pfarrer entdeckt vom Gerüst aus immer neue Details der Kirche

Durch die Sanierungsarbeiten bekommt der Pfarrer einen ganz neuen Blick auf das Gotteshaus. Nicht zum ersten Mal steht er auf dem Außengerüst in schwindelerregender Höhe. Auf dem Weg nach oben entdeckt er immer wieder neue Details – der unterschiedliche Putz an den Wänden oder die Einbuchtungen um die hohen Fenster herum. „Sie erinnern fast an einen gotischen Baustil“, sagt Leutgäb.

Wenn alles gut geht, könnte die Sanierung der Michaelskirche in eineinhalb Jahren abgeschlossen sein. Rund 2,2 Millionen Euro sind veranschlagt. Die Diözese Augsburg, das Landesamt für Denkmalpflege und der Landkreis bezuschussen die Baumaßnahmen. Auch die Stadt Schwabmünchen beteiligt sich mit zehn Prozent an den Kosten. Leutgäb geht davon aus, dass die Pfarrei rund 1,3 Millionen Euro aus eigenen Mitteln stemmen muss.

Die Gemeinde ist auf Spenden angewiesen

„Bislang konnten wir alle Rechnungen bezahlen“, sagt er. Aber man sei – gerade mit Blick auf die anstehenden Arbeiten – weiter auf Spenden angewiesen. Zudem könnten jederzeit neue Maßnahmen fällig werden wie beispielsweise die Heizung. „Wir hatten nicht damit gerechnet, aber sie muss erneuert werden“, sagt Leutgäb. Trotz der vielen Unbekannten und umfangreichen Arbeiten freut er sich schon, wenn das Gotteshaus wieder in neuem Glanz erstrahlt. „Schön wäre es zum Patrozinium im Herbst 2021, aber sicher ist das natürlich nicht.“

