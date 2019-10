vor 23 Min.

Satz für Satz ein Hörgenuss

Wie der Königsbrunner David Schöndorfer mit internationalen Musikern schwierige Stücke meistert

Von Regina Elias

Als dem David Schöndorfer 2011 der Anerkennungspreis der Stadt Königsbrunn verliehen wurde, würdigte der einstige Kulturbüroleiter Franz Moritz die Entscheidung der Jury mit den Worten: „Er bringt alle Voraussetzungen mit für eine steile Karriere als Klarinettist.“ Dass dem so ist, bewies Schöndorfer mit seiner 14. Klangerfrischung, die diesmal ganz im Zeichen der Romantik stand. Gemeinsam mit vier Profi-Streichern, die derzeit in Berlin und Leipzig engagiert sind, stellte der Klarinettist ein der Jahreszeit angemessenes eher ruhigeres Programm zusammen.

Statt eines „pompösen Paukenschlags“ entschieden sich die jungen Musiker mit dem 2. Satz des unter der Opusnummer 23 erschienenen Klarinettenquintetts von Heinrich Joseph Baermann für einen getragenen Einstieg. Der heutzutage eher unbekannte Komponist war einer der wichtigsten Klarinettisten seiner Zeit, was angesichts der teilweise schwierigen Passagen des Stückes nicht verwunderlich ist. Eindrucksvoll präsentierte Schöndorfer sein Können vor allem im Mittelteil, der mit opernhaft geprägten Phrasen und kadenzartigen Verzierungen zusammen mit dem unruhigen Tremolo der Streichinstrumente einen wahren Hörgenuss bot.

Anschließend gaben die Streicher, bestehend aus zwei Violinen, einer Bratsche und einem Cello, das amerikanische Streichquartett Nr. 12 op. 96 von Antonin Dvorak zum Besten. In den beiden ersten Sätzen wirkten die vier Musiker zunächst allerdings ein wenig verkrampft, klangen einige Töne im Zusammenspiel doch nicht ganz harmonisch – was sicher auch an der lediglich einwöchigen Übungsphase und dem anspruchsvollen Stück liegt. Im weiteren Verlauf, dem lebhaften „Molto vivace“ des 3. Satzes und dem „Vivace ma non troppo“ zum Finale, stellte sich wieder der erwünschte Hörgenuss ein.

Wie Schöndorfer eingangs ankündigte, waren im 4. Satz des Streichquartetts tatsächlich die Eindrücke eingearbeitet, die Dvorak bei seiner Amerikareise erlebt hatte. Man konnte förmlich die Natur hören und sich bildlich vorstellen, wie der Komponist am Fluss entlanglief. „Hätte es damals Film und Fernsehen gegeben“, erklärte Schöndorfer, „wäre Dvorak der perfekte Komponist für die Filmmusik eines Westerns gewesen.“

Eine Herausforderung erwartete sowohl die Musiker als auch die Zuhörer nach der Pause, als das Klarinettenquintett Opus 115 von Johannes Brahms auf dem Programm stand. Lange nachdem er eigentlich nicht mehr komponieren wollte, erschuf Brahms diese Komposition, die mit vielen Klangfarben und Modulationen ineinandergreift. Hier zeigten alle fünf Musiker nochmals ihre künstlerische Qualität und überhörten auch den eigentlich nicht erwünschten Applaus einiger Zuhörer zwischen den Sätzen.

Allein die Tatsache, dass Schöndorfer immer wieder Mitstreiter findet, die aus purer Freude am Musizieren in Königsbrunn auftreten, beweist, dass Musik auf hohem Niveau keine Frage des Eintrittspreises ist. Eine treue Zuhörerin ist auch Klara Hardegger aus Königsbrunn: Obwohl sie auch Fan größerer Kammerorchester ist, war sie vom Quintett begeistert. „Es ist anders, aber ich genieße es“, sagt Hardegger, die anerkennend erwähnt, dass in Königsbrunn kulturell viel geboten sei. Auch Musikschulleiter Robert Weisser kam zum wiederholten Mal in die „Klangerfrischung“. Ihn freute es besonders, dass auch Bürgermeister Franz Feigl derartig hochkarätige Events unterstützt. Den Abend beendete das Quintett, passend zur Uhrzeit, mit Robert Schumanns „Abendlied“.

Die nächste „Klangerfrischung“ findet am 18. April 2020 statt.

Themen folgen