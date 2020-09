21.09.2020

„Sauberer Sport“ hat nichts mehr mit Doping zu tun

Die Vereine im Landkreis haben strenge Regeln festgelegt, zum Teil sehr kurzfristig

Von Marcus Angele

Nun ist es also vollbracht: Der erste „Corona-Spieltag“ von der Fußball A-Klasse bis zur Bayernliga ist an diesem Wochenende gespielt und neben der Freude der Spieler, endlich wieder dem ledernen Rund nachzujagen, gab es vor allem für die gastgebenden Mannschaften einiges an Mehrarbeit mit Hygienekonzept, Anwesenheitslisten und, und, und. Wenn es bisher um „sauberen Sport“ ging, war meist von Doping die Rede - jetzt müssen die Vereine schauen, dass sie durch Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln Corona weitestgehend ausschließen. Oben drauf kamen aber auch noch einige Verunsicherungen durch teils erst sehr kurzfristig erhobene neue Regelungen wie zum Beispiel, ob jetzt 400 oder doch nur 200 Zuschauer ins Stadion dürfen. Und bei einigen war der Traum vom ersten Spiel gleich wieder ausgeträumt, wie zum Beispiel in Langerringen, wo das Spiel der ersten Mannschaften wegen eines Coronaverdachts beim Gegner Haunstetten gar nicht erst angepfiffen wurde. Es bleibt also sehr spannend, ob und wie beziehungsweise vielleicht auch nur um die simple Frage, wie lange überhaupt gespielt werden darf.

Die Vereine sehen das Konzept mit sehr gemischten Gefühlen. Für Richard Burghardt aus Hiltenfingen war es mit einem Augenzwinkern sogar ein besonderes Spiel: „Wir können heute sagen, dass wir mehr Zuschauer hatten als der FC Bayern gestern.“

Als einer der ersten Teams durfte sich nämlich der ASV Hiltenfingen bereits am Samstag gegen die SpVgg Langenneufnach an das neue Konzept mit Zuschauern wagen. Der brandneue Abteilungsleiter Dennis Saatkamp ist wie der Rest glücklich über den Re-Start. Aber die Umsetzung des Hygienekonzepts war schon herausfordernd: „Das bisher bestehende Konzept ist ja nur um die Zuschauerregelung erweitert worden. Wir haben uns hier an das Zonenregelungskonzept gehalten und haben dies am Morgen schon bei der Jugend geprobt. Mit den 200 Zuschauern kommen wir gut aus. Das Konzept ist aber immer nur so gut, wie es die Leute leben. Aber wie wir hier gerade sehen, klappt das alles – wir sind es ja jetzt auch gewohnt vom normalen Leben. Aber mein Dank geht hier an die echt verständnisvollen Zuschauer und die vielen fleißigen Helfer, die hier viele, viele Stunden ehrenamtlich gearbeitet haben.“

Wenig Freude herrscht beim TSV Schwabmünchen über die Begrenzung auf 200 Zuschauer. Vom Platz wäre es zwar dort durchaus möglich, die 400 Sitzplätze zu schaffen, doch dies wird nicht genutzt. Abteilungsleiter Germar Thiele stellt dazu klar: „Der damit verbundene Aufwand steht in keiner Relation zum Ertrag.“ So bleibt es in Schwabmünchen bei 200 Zuschauern; zum Topspiel gegen Schwaben gab es an den beiden Abenden zuvor einen Vorverkauf. Zusätzlich gibt es Desi-Spender. Weiter sorgen 20 Ordner dafür, dass der Abstand eingehalten wird.

