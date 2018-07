vor 52 Min.

Saxofon trifft auf Gambe

Auftakt zum Bobinger Musiksommer

Ein Rendezvous mit den international erfolgreichen Musikern Christian Elin (Saxofon/Bassklarinette) und Shen-Ju Chang (Gambe) bietet das Auftaktkonzert zum Bobinger Musiksommer am Sonntag, 8. Juli, um 19.30 Uhr in der Liebfrauenkirche.

Dabei ist schon die Begegnung von Saxofon und Viola da Gamba eine selten gehörte, aber fantastische Kombination, sagt Organisator Tobias Burann-Drixler. Dass sich die beiden Künstler darüber hinaus in ihrem Zusammenspiel auf Zwischentöne verstehen und dies mit brillanter Technik auf ihren Instrumenten umsetzen können, werde diesen Abend zu einem einmaligen Konzerterlebnis mit subtiler Spannung machen.

Der Kartenvorverkauf zu dieser Konzertreihe läuft im Pfarramt St. Felizitas, Hochstraße 2a, bei Bücher Di Santo an der Hochstraße 5b und bei Schreibwaren Max Schiller in der Winterstraße 20c in der Siedlung. Telefonische Kartenreservierungen sind möglich im Pfarramt St. Felizitas unter der Telefonnummer 08234/9642-0 montags bis freitags zwischen 8 und 12 Uhr. Kinder bis 14 Jahre erhalten freien Eintritt. Ermäßigungen gelten für Schüler und Studierende gegen Vorlage eines entsprechenden gültigen Ausweises. Rentner können keine Ermäßigung erhalten.

