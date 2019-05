17:40 Uhr

Schätze tauschen und mit den Nachbarn feiern

Auch in diesem Jahr werden am Warentauschtag wieder rund 100 Bierbanktische aufgestellt und mit Waren nach Kategorien verteilt gefüllt.

Mit ihrem Warentauschtag hat die Königsbrunner Zeitbörse einen echten Anziehungspunkt geschaffen. Jetzt soll ein Fest zu einem ähnlichen Schlager werden.

Gleich zwei interessante Veranstaltungen bietet der Verein Zeitbörse Königsbrunn im Mai an. Zum einen den Warentauschtag am 18. Mai, der sich mittlerweile zu einem sehr beliebten Event entwickelt hat, und zum anderen den „Tag der Nachbarn“ am 24. Mai, der sich, so hoffen die Veranstalter, ebenso etablieren wird.

Letztgenannter wird auch bundesweit stattfinden und wird gefördert durch die gemeinnützige Stiftung „nebenan.de“. Der stellvertretende Vorsitzende der Zeitbörse, Stefan Demharter sagt: „Dieser Tag passt zu unserem Verein als aktive Nachbarschaftshilfe natürlich ganz ausgezeichnet, daher werden wir am 24. Mai ein eigenes Nachbarschaftsfest feiern.“

Er ermutigt gleichzeitig alle Bürger, selbst tätig zu werden: „Alle, die als Nachbarn zusammen ein Fest begehen wollen, sei es als Straßenfest oder wie wir in einem größeren Rahmen, können sich im Internet zum Aktionstag anmelden unter „tagdernachbarn.de“ und sich fördern oder unterstützen lassen“, erklärt Stefan Demharter.

Erster Blick auf das neue Königsbrunner Trachtenheim

Auf zahlreiche Gäste hoffen nicht nur die Zeitbörse, sondern auch die neuen Wirte des Trachtenheimes in Königsbrunn. Dort wird nämlich vor der offiziellen Eröffnung im Juni das Fest stattfinden. Ismail (Isi) Cevik und Erkan Can freuen sich, ihre neue Location vorab schon mal vorstellen zu können und sich als gute Nachbarn zu erweisen. Um 15 Uhr soll es losgehen, bei schönem Wetter im Biergarten, bei nicht so guten Bedingungen im neuen Saal des Trachtenheimes. Von Kaffee und Kuchen bis hin zum Abendessen sorgen die Wirte für das kulinarische Angebot.

Die Zeitbörse konnte vor kurzem ihr 300. Mitglied begrüßen und gehört zu den größten Vereinen in der Brunnenstadt. „Gegenseitige Hilfe in der Nachbarschaft war früher ganz normal“, sagt Demharter. Heute sei es gerade in der Stadt ratsam, Hilfe zu organisieren und den Zeitaufwand zu erfassen. Bei der Zeitbörse wird mit „Talenten“ als Währung gehandelt. Das System habe sich als Erfolgsmodell erwiesen, die Mitglieder in Königsbrunn seien querbeet allen Bevölkerungs- und Altersschichten angehörig. Und sie sind außerordentlich aktiv. Beim regelmäßig stattfindenden Stammtisch genauso, wie bei gemeinsam unternommenen Ausflügen.

100 Zeitbörsianer packen beim Warentauschtag an

Auch beim Warentauschtag werden wieder rund 100 Mitglieder im Einsatz sein. Leicht erkennbar an den gelben oder orangefarbenen Warnwesten werden die Zeitbörsianer Waren entgegennehmen, sortieren und später auch darauf achten, dass sich die Warenabholer gegenseitig mit Respekt behandeln und nicht drängeln. Kaffee, Kuchen sowie Getränke und Würstchen gibt es natürlich auch auf dem Gelände des Fritz-Felsenstein-Hauses.

Beide Events sind von der Planung her weit vorangeschritten und die Vereinsmitglieder sowie der Vorstand fühlen sich bestens vorbereitet. Jetzt bleibt den Verantwortlichen nur noch eins, wie Stefan Demharter erklärt: „Hoffen auf gutes, trockenes Wetter und viele gutgelaunte Gäste aus der Brunnenstadt und den Nachbargemeinden um uns herum.“

Themen Folgen