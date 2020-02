29.02.2020

Schaltjahr: Sabine Günzer feiert ihren zehnten Geburtstag

Alle vier Jahre wieder: Sabine Günzer aus Oberottmarshausen hat am 29. Februar Geburtstag.

Sabine Günzer ist am 29. Februar geboren. Wie es sich anfühlt, wenn der Ehrentag nur alle vier Jahre im Kalender steht.

Von Felicitas Lachmayr

Wenn Sabine Günzer heute ihren 40. Geburtstag feiert, ist das wahrlich ein besonderer Tag – nicht nur, weil er rund ist. Allein die Tatsache, dass er im Kalender steht, ist außergewöhnlich. Denn die Oberottmarshauserin kam am 29. Februar auf die Welt – den gibt es nur alle vier Jahre in den Schaltjahren.

„Eigentlich werde ich erst zehn“, sagt sie mit einem Lachen. So hat sie zum Kindergeburtstag eingeladen – samt bunter Karte mit Ballons und Kinderfoto. Dass sie ihren Ehrentag kalendarisch nur alle vier Jahre begehen kann, ist für die 40-Jährige weniger schlimm als es für die meisten klingt. „Viele reagieren erschrocken oder mitleidig“, sagt Günzer. „Aber ich kenne es nicht anders.“ Inzwischen hat sie sich daran gewöhnt, dass ihr Geburtstag meist einiger Erklärung bedarf.

55.000 Schalttags-Geburtstagskinder gibt es in Deutschland

Die am häufigsten gestellte Frage: Wann feierst du denn dann? Als Günzer klein war, hat ihre Mutter sie zum Februarkind ernannt. Wenn kein Schaltjahr ist, gibt es die Geschenke am 28. Februar. „Manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen vor zu feiern“, sagt die 40-Jährige. Häufig müsse sie sich dafür rechtfertigen. Aber mit einer Behauptung kann Günzer aufräumen: „Es bringt ganz bestimmt kein Unglück.“ Außerdem ist die Oberottmarshauserin nicht allein.

In Deutschland gibt es geschätzte 55.000 Schalttags-Geburtstagskinder. Auch Prominente wie Model Lena Gercke oder Fußballer Benedikt Höwedes trifft es. Manche Eltern zögern den Geburtstermin bewusst hinaus. Doch davon hält Günzer, selbst Mutter von zwei Söhnen, nichts. „Die Kinder entscheiden selbst, wann sie auf die Welt kommen.“

Sie ist froh, dass ihre Mutter das vor 40 Jahren genauso sah. Günzer kam im Josefinum in Augsburg auf die Welt. „Dort sind an diesem Tag vermutlich keine anderen Kinder geboren worden“, sagt Mutter Eva Knittel. Mit ihr sei noch eine andere Frau auf der Station gewesen. „Die Hebamme hat auf sie eingeredet, die Geburt hinauszuzögern“, erinnert sie sich. Doch Knittel wusste: Ihr Kind soll heute auf die Welt kommen – egal was im Kalender steht.

Zum 40. Geburtstag soll der Charthit vom Februar 1980 laufen

Damit hat sie ihrer Tochter so manche Überraschung beschert. Zum 16. Geburtstag stand ein Radio-Team mit Schokokuchen vor der Tür. zum 18. ging es mit einer Freundin in die Disko nach Ulm. Gefeiert wurde von 28. Februar auf 1. März. Irgendwo dazwischen lag ihr Geburtstag. Den Führerschein bekam Günzer übrigens erst im März, denn rein rechtlich sind Schalttags-Geburtstagskinder ab dem 1. März volljährig.

Normalerweise macht die Oberottmarshauserin kein Aufhebens um ihren Geburtstag – ob er im Kalender steht oder nicht. Doch zum 40. feiert sie zum ersten Mal groß. Und einen Wunsch hat Günzer: „Der DJ muss das Lied spielen, das am 29. Februar 1980 in den Charts auf Platz eins war“, sagt Günzer mit einem Lachen. Demnach müsste zum Lied Sun of Jamaica getanzt werden. Ihren nächsten runden Geburtstag kann Günzer kalendarisch erst wieder 2040 feiern. Dann wird sie 60 – oder ganz offiziell 15 Jahre alt.

