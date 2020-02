vor 51 Min.

Schauspieler Andreas Lechner stellt seinen ersten Roman vor

Der Münchner Autor, Schauspieler, Regisseur und Musiker Andreas Lechner stellt in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen seinen Debütroman „Heimatgold“ vor.

Der Münchner Andreas Lechner begann seine Karriere als Gründer der legendären bayerischen Polit-Musikkabarettgruppe Guglhupfa. Als Schauspieler wirkte er zuletzt in Josef Bierbichlers Kinofilm „Zwei Herren“ mit.

Lechner zeichnet ein Sittengemälde der Vorkriegszeit

In seinem Buch „Heimatgold“ taucht Andreas Lechner tief in das Leben seines Großvaters, des Gewichthebers und Olympiasiegers Josef Straßberger, ein und entwirft dabei das grandiose Sittengemälde eines halben Jahrhunderts deutscher Geschichte, von der Jahrhundertwende bis in die frühen Tage des Wirtschaftswunders.

Vorkriegszeit im ländlichen Bayern: Während die Industrialisierung im Inntal Einzug hält, stemmt ein Bauernbub aus Kolbermoor jeden Tag Mehlsäcke im Dachkammerl über der Sägemühle des Großvaters. Josef Straßberger hat ein Ziel – der stärkste Mann der Welt zu werden. Und weder seine Herkunft noch die Einberufung ins „1. Bayerische Fußartillerie-Regiment“ können ihn aufhalten.

Er überlebt den Ersten Weltkrieg. Verwundet, aber nicht gebrochen geht er in die große Stadt zu den Gewichthebern des TSV 1860 München. Bald folgt Titel auf Titel: Deutscher Meister, Weltmeister, Weltrekordhalter – alles führt ihn zu seinem größten Triumph bei den Olympischen Spielen 1928. Die schillernden Zwanzigerjahre bringen den wirtschaftlichen Aufschwung, mit Gastronomie und Pferden häuft er ein großes Vermögen an. Doch dann entfachen die Nationalsozialisten den Weltenbrand.

Termin Andreas Lechner liest am Mittwoch, 12. Februar, um 20 Uhr in der Buchhandlung Schmid in der Fuggerstraße. Einlass ist bereits ab 19.30 Uhr. Musikalisch begleitet wird die Lesung von Titus Waldenfels und Stefan Straubinger.

Karten gibt es für zwölf Euro in der Buchhandlung Schmid unter der Telefonnummer 08232/71952 oder im Internet unter der Adresse buchhandlung-schmid.de.