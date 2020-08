12:00 Uhr

Scheidender Bobinger Gewerbevereins-Chef Menhofer fordert mehr Engagement

Plus Robert Menhofer tritt als Vorsitzender des Gewerbevereins Bobingen ab. Wie er sich eine erfolgreiche Rückkehr der Händler aus der Krise vorstellt.

Von Anja Fischer

Seit 45 Jahren ist Robert Menhofer Mitglied im Gewerbeverein Bobingen, 30 Jahre davon verbrachte er in dessen Vorstand. Als Beisitzer sowie drei Jahre als stellvertretender Vorsitzender und insgesamt neun Jahre als Vorsitzender. Nun gab Robert Menhofer vor wenigen Wochen aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt bekannt und skizziert noch einmal den Weg des Bobinger Einzelhandels aus der Corona-Krise.

Robert Menhofer engagierte sich früh für Bobingens Gewerbeverein

Das ehrenamtliche Engagement für die Gewerbetreibenden vor Ort war für ihn immer selbstverständlich. Eine ganz einfache Sache, wie er selbst sagt: „Mein Vater hat sich so engagiert und mich als 18-Jähriger zum ersten Mal in eine Jahreshauptversammlung mitgenommen“, erinnert er sich und zitiert den Senior: „Es ist ein Gewerbeverein für Bobingen. Da sollte man sich sehen lassen und auch engagieren.“

Das Engagement von Robert Menhofer kam bald. Der ehemalige Vorstand der Raiffeisenbank Bobingen, Otto Bauer, überredete ihn, unter Hans Sontheimer den Zweiten Vorsitzenden zu machen. Danach übernahm Menhofer sogar den Vorsitz. Nicht immer, so denkt er zurück, sei es einfach gewesen, den Verein zu führen und auf die unterschiedlichen Anforderungen der Mitglieder einzugehen. Dennoch sei man sich innerhalb des Vorstands bei Beschlüssen immer zu 100 Prozent einig gewesen.

Gerade deshalb, so schätzt Menhofer, seien Veranstaltungen wie die Badewannenrennen, das Büblefest oder die eigenen Gewerbeschauen immer erfolgreich gewesen. „Man muss es miteinander machen, alleine geht es eh nicht“, sagt Robert Menhofer. Gerade in seiner Anfangszeit seien alle Gewerbetreibenden vor Ort mit dabei gewesen, wenn es eine Veranstaltung gegeben habe. Das sei heute leider nicht mehr so, sagt Menhofer, und weiß auch, woran es liegen könnte: „Wer heute einen Betrieb führt, hat viel mehr damit zu tun, das Geschäft am Laufen zu halten und die Vorschriften und Regelungen umzusetzen. Der Verwaltungsaufwand wird immer größer.“ Da könne man verstehen, dass nicht mehr viel Zeit für ehrenamtliches Engagement übrig bleibe, wenn man nicht ganz auf Freizeit verzichten wolle.

Engagement wird noch wichtiger

Überhaupt sei derzeit der Blick in die Zukunft der Geschäftswelt eher schwierig. Man wisse nicht, was die Zeit noch bringe. In Bobingen habe man sich wenigstens immer der Unterstützung der Stadt gewiss sein können, das habe in der Vergangenheit vieles vereinfacht. Gerne blickt Robert Menhofer auf gelungene Veranstaltungen zurück. Auch wenn viel Arbeit dahintersteckt und oft lange Tage und Nächte. Die Gemeinschaft habe stets dafür gesorgt, dass alles gut funktioniert habe. Interimsmäßig hat der Zweite Vorsitzende, Rainer Naumann, die Führung des Gewerbevereins übernommen. Ein neuer Vorstand wird im Frühjahr 2021 gewählt. An diese sieht Robert Menhofer deutliche Anforderungen gerichtet: „Es wird wichtig sein, die Bobinger Geschäfte wieder nach vorne zu bringen, gerade nach der Corona-Zeit“, sagt er. „Wir müssen schauen, dass die Menschen wieder in Bobingen einkaufen.“ Auch das Miteinander innerhalb der Gewerbetreibenden müsse wieder mehr wachsen.

„In der Zukunft wird das eigene Engagement noch wichtiger sein. Man wird noch mehr auf den Verbraucher eingehen müssen“, prophezeit Menhofer. Es werde nur noch darum gehen, Menschen in Bobingen zu halten. Wünschen würde er sich, dass ein Umdenken in der Bevölkerung stattfinden würde: „Wir sind Bobinger – wir kaufen in Bobingen ein. Jeder Laden, den wir verlieren, tut uns weh.“

Obwohl ihm die Arbeit im Gewerbeverein immer viel Spaß gemacht hat und er die Zusammenarbeit mit Mitgliedern und Vorstand immer hoch geschätzt hat, hat Robert Menhofer nun für sich entschieden, dass „ich nicht mehr genügend Drive habe“, wie er sagt: „Jetzt wird es Zeit, das Amt abzugeben.“ Sorge bereitet ihm das nicht. Denn Menhofer ist sich sicher, dass im Team des Gewerbevereins einige sind, die den Verein und das Bobinger Gewerbe in die Zukunft führen können.

