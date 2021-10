Sieg und Niederlage für Großaitinger Zweitliga-Team

Mit einem Sieg und einer knappen Niederlage sind die Luftpistolenschützen aus Großaitingen in die Saison der zweiten Bundesliga gestartet.

Tobias Gsöll, der vor Kurzem mit der DSB-Mannschaft bei der Weltmeisterschaft in Lima (Peru) Junioren Vize-Weltmeister mit der Schnellfeuerpistole wurde, startete am Sonntag auf Position drei und holte in einem spannenden Wettkampf den ersten Einzelpunkt für das Großaitinger Team. Ein starker Start mit 95 Ringen war ein Fingerzeig. Am Ende reichten Tobias Gsöll sehr gute 366 Ringe für seinen ersten Saisionsieg. Den zweiten Punkt für die Großaitinger holte ein sehr gut aufgelegter Ralf Wieler. Mit einer sehr konstanten und starken Leistung hatte er seinem Gegner keine Chance gelassen. Bei einem Endergebnis von 370 zu 358 Ringen war schnell klar, dass es auch hier keine Punkte für Raisting zu holen gab. Im dritten Kampf lag der Großaitinger Florian Gollinger nach einem schwachen Start bis zum Ende der dritten Serie mit sieben Ringen im Rückstand. Die letzte Serie beider Schützen wurde zu einer Nervenschlacht, welche bis zum letzten Schuss andauerte. Florian Gollinger beendete dann mit einem abschließenden 9er die Serie mit 364 und sein Gegner mit einer 7 seine Serie mit 362. Damit war der erste Saisonsieg perfekt gemacht. Alexander Leuchtle verlor seinen Kampf mit 360 zu 377 und auch Wilhelm Hämmerle verlor knapp.

Knappe Niederlage gegen Peiting

Mit dem ersten Mannschaftssieg im Rücken durften die Singoldschützen am Nachmittag gegen Peiting antreten. Hier zeigten die Großaitinger und auch die Peitinger Schützen einen sehr spannenden Wettkampf, allerdings mit einem unglücklichen Ausgang für die Mannschaft aus Großaitingen. Alexander Leuchtle verlor deutlich mit 367 zu 379. Spannender wurde es auf den hinteren Startplätzen. Ralf Wieler wollte mit dem Erfolg am Vormittag auch seinen zweiten Kampf so bestreiten. Leider konnte er seinen Schießrhythmus nicht finden und verlor seinen Kampf knapp mit 358 zu 360. Wilhelm Hämmerle hat seinen Kampf ohne größere Schwierigkeiten gewinnen können und verkürzte mit 360 zu 349 auf 1:2. Florian Gollinger sicherte mit einer soliden Leistung den zweiten Einzelpunkt für Großaitingen. Mit guten 369 zu 367 zeigte der Großaitinger seine Nervenstärke und glich den Mannschaftswettkampf auf 2:2 aus. Nun lag es an Tobias Gsöll. Er liefert sich gegen Hermann Helmschrott bis zum letzten Schuss einen dramatischen Kampf. Am Ende brauchte Tobas Gsöll eine 10, um den Kampf für sich zu entscheiden. Aber das Glück war ihm und den Großaitingern an diesem Nachmittag nicht gewogen und er schloss seinen Wettkampf mit einer 9 (9.9) ab und somit reichte den Peitinger Schützen seine 8, um den entscheidenden dritten Punkt für Peiting zu sichern und somit die erste Niederlage der Großaitinger Schützen mit 362 zu 361 Ringen klar zu machen.

In zwei Wochen geht es für die Großaitinger in der zweiten Bundesliga Süd weiter. Am Sonntag, 31. Oktober, starten sie ihre beiden Heimkämpfe im frisch renovierten Schützenheim in Großaitingen. Erster Gegner ist um 11 Uhr die SG Auerhahn Schützen aus Steinberg und um 16 Uhr dürfen die Singoldschützen gegen die FSG aus Kempten antreten. (SZ)