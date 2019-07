vor 22 Min.

Schlägerei unter Buben: Vater greift ein

Vor einem Asylbewerberheim gibt es eine Rangelei. Hat ein 47-Jähriger seinen Sohn nur vor Prügeln beschützt oder schleuderte er einen 14-Jährigen gegen eine Hausmauer und forderte seinen Sohn zum Schlagen auf?

Von Michael Lindner

Fast drei Stunden lang verhält sich der kräftige Angeklagte ruhig, doch während seines Schlussworts kann er nicht mehr an sich halten. Lächerlich sei die Verhandlung am Augsburger Amtsgericht, nur wegen seiner vielen Vorstrafen – insgesamt 31 an der Zahl – würde er hier sitzen. Dabei habe er lediglich seinen zwölfjährigen Sohn vor weiteren Schlägen bewahren wollen, als dieser vor einem Asylbewerberheim von zwei afghanischen Brüdern attackiert worden sei. Die Gefahr, nun sechs Monate ins Gefängnis zu müssen – so wie es die Staatsanwältin fordert – könne er überhaupt nicht nachvollziehen.

Anklage: Dann forderte er seinen Sohn auf zuzuschlagen

Der 47-jährige Deutsche beobachtete laut Anklage im Juli vergangenen Jahres einen Streit zwischen fünf Kindern – darunter auch sein Sohn. Als er zu der Wiese vor dem Asylbewerberheim kam, soll er einen 14-jährigen Afghanen gepackt und seinen Sohn aufgefordert haben, diesen zu schlagen. Daraufhin soll der Sohn mit der Faust gegen den Bauch des 14-Jährigen geschlagen haben. Der Vater habe danach den anderen Jungen am T-Shirt gepackt und gegen eine Hausmauer geschleudert, wo er zu Boden stürzte und sich am Bein leicht verletzte. So zumindest lautet der Vorwurf, der den Mann vor Gericht bringt.

Der Angeklagte stritt alle Anschuldigungen ab. Er habe den Streit geschlichtet, indem er dem Unterarm den angreifenden Jungen zurückgehalten habe. Zu seinem Sohn habe er aber sehr wohl gesagt, dass er sich mal wehren müsse. Schließlich sei er bereits das vierte Mal geschlagen worden. Das Gesicht seines Sohnes sei durch die Rauferei rot und das Auge geschwollen gewesen, das belegten Fotos. Mehr sei nicht vorgefallen, er selbst habe damals sogar die Polizei angerufen, erklärte der 47-jährige Vater.

Auslöser für den Streit war ein Handy-Video

Diese Version bestätigten im Großen und Ganzen zwei der Kinder, der Sohn des Angeklagten musste nicht vor Gericht aussagen. Der Streit soll durch ein Handy-Video ausgelöst worden sein, das zwei der Kinder beim Rauchen zeigte. Die beiden Brüder hingegen erzählten den Vorfall im Groben so, wie er in der Anklage stand.

Richterin Elke Worthmann sprach nach einer mehrstündigen Beweisaufnahme von einem „sehr problematischen“ Fall – denn alle vier Zeugen waren noch Kinder. Die Staatsanwältin forderte eine sechsmonatige Gefängnisstrafe, da der 47-Jährige so viele Vorstrafen habe und damals unter offener Bewährung stand. Verteidiger Klaus Rödl hingegen plädierte auf Freispruch. Fast alle Vorstrafen des Angeklagten stehen im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln, doch seit sechs Jahren sei er eigenen Angaben zufolge clean. Da er einen sehr gewalttätigen Vater hatte und seine Mutter deshalb mit ihm ins Frauenhaus geflohen sei, würde er niemals eine Frau oder ein Kind schlagen, versicherte der Angeklagte.

Der Mann wurde von Richterin Worthman von allen Vorwürfen freigesprochen, da es allzu widersprüchliche Aussagen gab, die nicht für eine Verurteilung ausreichten.

