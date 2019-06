vor 20 Min.

Schlaue Seniorin durchschaut Trickbetrüger

Die 84-Jährige ist nicht darauf reingefallen und hat die Polizei verständigt.

Mit einer mittlerweile weit verbreiteten Betrugsmasche sollte am Montag eine 84-jährige Rentnerin aus Großaitingen abgezockt werden. Ein Unbekannter stellte ihr am Telefon ein Gewinn in Höhe von 49000 Euro in Aussicht. Um das Geld zu bekommen, sollte sie lediglich vorher 900 Euro an eine Sicherheitsfirma bezahlen. Die Rentnerin durchschaute sofort den Plan der unbekannten Betrüger und verständigte umgehend die Polizei.

