vor 40 Min.

Schmerz lass’ nach

Es gibt wieder eine feste Sprechstunde

Dr. Regina Tauermann, Fachärztin für Orthopädie und Schmerztherapeutin, übernimmt die ambulante und stationäre Betreuung von Schmerzpatienten. Das gilt für die ambulante Schmerzsprechstunde, die am Mittwochvormittag und nach telefonischer Vereinbarung stattfindet, sowie für die stationäre multimodale Schmerztherapie. Sie wird in Zusammenarbeit mit Experten aus verschiedenen Fachrichtungen in den Wertachkliniken angeboten. Zum Team gehören beispielsweise der Neurologe und Psychiater Dr. Ferdinand Leib und die Psychologin Tina Zander. Ziel ist es, den Patienten Techniken an die Hand geben, mit denen sie sich selbst helfen können und damit weniger auf ärztliche Hilfe angewiesen sind. (SZ)

