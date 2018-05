vor 35 Min.

Schmökern und Livemusik am Mercateum

Konzerten lauschen und in Büchern schmökern können die Besucher im Rahmen des Leseparksommers am Mercateum in Königsbrunn.

300 Bücher an der Museumskugel – Konzerte im Juli

Von Marion Kehlenbach

Der Lesepark am Mercateum wird am kommenden Dienstag, 5. Juni, seine Tore wieder öffnen. Die kleine Ruhe-Oase mitten in Königsbrunn lädt mit Sitzgelegenheiten zwischen den Blumen-Rabatten und rund um der Museumskugel zum Verweilen ein. Dann steht wieder die postgelbe Telefonzelle als umgebauter Bücherschrank zur Verfügung. Bücherfreunde können sich dann die passende Lektüre für entspannte Momente aussuchen, sofort anfangen zu lesen oder das ausgesuchte Buch mit nach Hause nehmen. Über 300 Bücher für jedes Lesealter stellt Stadtbüchereileiterin Kathrin Jörg für diese Aktion zur Verfügung.

Seit sechs Jahren gibt es diese Art des offenen Bücherschranks nun in Königsbrunn und hat sich zur unkomplizierten Büchertausch-Zelle entwickelt. Denn einige Leser nehmen nicht nur Bücher heraus, sondern stellen auch nicht mehr benötigte Exemplare für andere Leser hinein.

Als besondere Höhepunkte im Leseparksommer wird es wieder Musikabende geben. Vor sechs Jahren gab es Betthupferl-Geschichten für die Kleineren. Aber das Angebot wurde von den Eltern mit jüngeren Kindern nicht so gut angenommen, erinnert sich Kulturbüro-Leiterin Ursula Off-Melcher. Auch eine kleine musikalische Soiree mit ausgewählten Duos lockten die Zuhörer nicht in den Lesepark, anders als die Chorauftritte im vergangenen Jahr. Der Zuspruch war so gewaltig, dass das Organisations-Team zuerst gar nicht wusste, wo es so schnell Zusatzstühle herbekam. „Mit den Chören im letzten Jahr war das der Durchbruch. Unsere heimischen Chöre und Musikensembles sind richtige Zuhörermagneten und die Vielfallt ist beeindruckend“, freut sich Off-Melcher.

In diesem Sommer liegt der Schwerpunkt auf der Instrumentalmusik. Das Akkordeonorchester Monday Evening, der Bobinger Chor Piano und Voice sowie das Holzbläserensemble des PC-Orchesters werden zu hören sein. Bei schlechtem Wetter finden die Kurz-Konzerte nebenan im Infopavillon 955 statt. Anders ist es beim Jugend- und Blasorchester, dass die kleine Reihe abschließt. Hier muss die Aufführung ausfallen, sollte das Wetter schlecht sein. Für die Bläser wäre der Raum von der Akustik und vom Platzangebot zu klein.

Aber auch für die anderen Musikabende hofft Off-Melcher auf schönes Wetter. „Die Atmosphäre im Lesepark rund um das Mercateum ist Abends besonders schön“, erzählt Off-Melcher. Es sei ein wunderbarer Rahmen.

Für die Kulturbüroleiterin sind die Abende eine gute Gelegenheit auf die Ausstellungen zur Schlacht 955 und im deutsch-indischen Handelsmuseum aufmerksam zu machen, wie sie erzählt. CCK-Präsident Jürgen Langhammer und sein Team sorgt mit seiner markanten Cocktailbar in Form einer Sektflasche, für die Bewirtung der Gäste. „Der ganze Abend ist für die Besucher einfach unkompliziert“, verspricht Off-Melcher: „Man kommt rein, sucht sich einen freien Platz und genießt die schöne Musik unter freiem Himmel.“

Konzerte im Lesepark

Montag, 2. Juli: Monday Evening

Montag, 9. Juli: Piano & Voice

Montag, 16. Juli: Holzbläserensemble

Montag, 23. Juli: Jugend- und Blasorchester

Beginn ist jeweils um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Infopavillon 955 statt. Das Konzert des Blasorchesters findet nur bei gutem Wetter statt.