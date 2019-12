27.12.2019

Schmuttertaler Musikanten gestalten Christmette

Kirchenkrippe ist der Blickfang in der Mickhauser Pfarrkirche St. Wolfgang

Die Christmette in der Pfarrkirche St. Wolfgang in Mickhausen wurde heuer turnusgemäß von den Schmuttertaler Musikanten gestaltet. Zu später Stunde hatten zur Feier der Heiligen Nacht zahlreiche Gläubige den Weg in die gut besetzte Pfarrkirche St. Wolfgang gefunden. Die war zum Weihnachtsfest von der Mesnerfamilie Michaela und Dietmar Müller prächtig herausgeputzt und geschmückt worden.

Ein Blickfang ist alljährlich die am linken Seitenaltar aufgebaute große Kirchenkrippe aus dem Nachlass von Adam Kling. Für eine besonders stimmungsvolle Atmosphäre hatten bereits im Vorfeld der Mette vier Bläser der Schmuttertaler gesorgt, die vom Kirchenvorplatz aus Weihnachtslieder in die Heilige Nacht hinaus spielten und die Gottesdienstbesucher so zur Kirche geleiteten. Die Gestaltung der Christmette selbst besorgte vom Chorraum aus dann ebenfalls die Musikkapelle unter der Stabführung ihres Dirigenten Philipp Ramminger. Neben klassischen Weihnachtsliedern hatte der Kapellmeister mit John Lennons „Happy Christmas“ („War is over“) und Shaking Stevens‘ Weihnachts-Rock-Klassiker „Merry Christmas Everyone“ zwei moderne Titel ins Programm gemischt. Fulminanter Schlussakkord in der nur von Kerzen beleuchteten Kirche war „Stille Nacht, heilige Nacht“, das bekannteste Weihnachtslied der Welt, mit einem Trompetensolo von Magdalena Frey. Staudenpfarrer Pater Joji warf in seiner Weihnachtsansprache die Frage auf, warum auch Menschen, die sich längst von der Kirche abgewendet haben, alle Jahre wieder auf’s Neue von der frohen Botschaft der Geburt Christi im armseligen Stall von Bethlehem ergriffen und in ihren Bann gezogen werden. (wkl)

Themen folgen