Schneeglätte: Junger Mann wird bei Mickhausen in seinem Auto eingeklemmt

Plus Mehrere Unfälle auf schneeglatter Fahrbahn meldet die Polizei. Insgesamt haben sich die Autofahrer aber vernünftig verhalten.

Von Norbert Staub

Auf der Verbindungsstraße von Mickhausen nach Langenneufnach kam am Mittwoch um 7.50 Uhr ein Auto an einem Waldstück von der Fahrbahn ab, berichtet die Polizei. Das Fahrzeug prallte an einen Baum.

Unfall nahe Mickhausen: Feuerwehr musste Dach aufschneiden

Der 18 Jahre alte Fahrer musste mit Rückenverletzungen in die Uniklinik Augsburg gebracht werden. Er war in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Dabei musste das Dach des Autos aufgeschnitten werden. An dem Auto entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Die Feuerwehren von Mickhausen und Langenneufnach waren im Einsatz. "Die Feuerwehrleute waren sehr schnell vor Ort und haben vorbildlich gearbeitet ", sagte ein Sprecher der Schwabmünchner Polizei.

Einen weiteren Unfall gab es auf der Verbindungsstraße von Leuthau nach Birkach. Gegen 8.20 Uhr kam eine 42-jährige Autofahrerin ebenfalls wegen Schneeglätte von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Das Fahrzeug drehte sich auf die Seite und kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden am Auto liegt bei etwa 3000 Euro.

Polizei stellt Autofahrern gutes Zeugnis aus

Unterm Strich stellt der Sprecher der Schwabmünchner Polizei den Autofahrern ein gutes Zeugnis aus: "Die meisten Autofahrer haben sich sehr vernünftig verhalten, sodass wir angesichts der glatten Straßen relativ wenig Unfälle hatten. Sicher spielt dabei auch eine Rolle, dass sich die Menschen an den Schnee gewöhnt haben und ihre Fahrweise den Witterungsbedingungen anpassen. Am schlimmsten ist es immer beim ersten Schnee, da passieren erfahrungsgemäß die meisten Unfälle", so der Polizeisprecher.

Für die nächsten Tage ist erst mal kein Schnee angesagt. Bis zum Wochenende rechnen die Meteorologen mit trockenem und sonnigem Wetter. Allerdings soll es deutlich kühler werden: In der Nacht sollen die Temperaturen auf bis zu minus 15 Grad runtergehen und es soll auch tagsüber frostig bleiben.

Keine witterungsbedingten Unfälle gab es im Bereich der Polizeiinspektion Bobingen, die für den Bereich Bobingen/Königsbrunn zuständig ist. Hier blieb gegen 10.40 Uhr an dem Kreisverkehr Hochstraße/Maria-Hilf-Straße ein Laster an einem Geländer hängen. "Unfälle dieser Art haben wir häufig, weil sich große Lastwagen in dem kleinen Kreisverkehr schwer tun. Mit Schneeglätte hatte dies aber nichts zu tun", so ein Polizeisprecher.

Und in Untermeitingen stellte die Polizei bei Lkw-Kontrollen am Montag und Dienstag mehrere Verstöße fest. Ein Laster war erheblich überladen - er hatte 28 Prozent mehr Gewicht geladen als erlaubt. Bei einem anderen Lkw war der digitale Fahrtenschreiber nicht in Ordnung und mehrere vorgeschriebene Ausrüstungsgegenstände nicht an Bord. Der Fahrer und der Halter, eine Spedition, müssen jetzt mit empfindlichen Geldbußen rechnen, so die Polizei.

