vor 9 Min.

Schneider: „Der Verlust der Klosterapotheke tut weh.“

Wie Klosterlechfelds Bürgermeister Rudolf Schneider den Umzug der Klosterapotheke nach Untermeitingen und die Entwicklung auf dem Lechfeld sieht.

Von Hieronymus Schneider

Wenig erfreut ist Klosterlechfelds Bürgermeister Rudolf Schneider über den Umzug der Klosterapotheke nach Untermeitingen. „Dass zum neuen Ärztezentrum in Untermeitingen auch eine Apotheke gehört, sieht jeder ein. Ich habe auch Verständnis, dass der Inhaber Thomas Reichert diese wirtschaftliche Chance ergreift. Dagegen ist nichts zu sagen“, zeigt Schneider Verständnis für diese unternehmerische Entscheidung. Dennoch bedauert er den Verlust der Klosterapotheke, die aufgrund ihres Standorts gegenüber der Kirche eine besondere Identifikation mit Klosterlechfeld hatte.

Sie war die erste Apotheke auf dem Lechfeld und gehörte seit 1961 zum Ortszentrum. „Sicher ist die Apotheke nach dem Umzug einen Kilometer weiter für die Klosterlechfelder nicht unerreichbar, aber es fehlt wieder ein Ort der persönlichen Begegnung und Kommunikation“, sagt Schneider und bedauert vor allem, dass die bisherige Apotheke für die Restmietdauer von eineinhalb Jahren nur als Lager genutzt wird. „Da hätte ich mir schon eine angepasste Übergangslösung mit reduzierten Geschäftszeiten und Personal gewünscht, denn so kam die Schließung für die Klosterlechfelder Bürger doch sehr überraschend“, sagte der Bürgermeister. Der angebotene Lieferservice könne die Beratung vor Ort nicht ersetzen.

Praxis Physio-Med zieht von Klosterlechfeld ins Ärztehaus Untermeitingen

Hinzu kommt, dass auch die Praxis „Physio-Med“ im Nachbargebäude der Klosterapotheke im Oktober ebenfalls in das Ärztehaus nach Untermeitingen umziehen wird. Die Frage nach der künftigen Nutzung dieser beiden Gebäude veranlasst Schneider zu grundsätzlichen Gedanken über die Zentralisierung im Lechfeld: „Die gemeinsame Entwicklung der Lechfeldgemeinden, insbesondere hinsichtlich der Verkehrsplanung und Ausweisung von Wohn- und Gewerbegebieten, wird von mir eindeutig unterstützt und vorangetrieben. Es macht auch Sinn, den Bedarf der Feuerwehren und der Bauhöfe gemeinsam zu decken, wie dies ja schon im Feuerwehrbedarfsplan geschehen ist. Wir müssen aber darauf achten, dass die einzelnen Orte als Begegnungsort lebenswert bleiben und dazu gehört neben Festen und Vereinsleben auch die Nahversorgung für den täglichen Bedarf.“

Die Identität und die Entwicklungsgeschichte der Lechfeldgemeinden müsse bei allem Miteinander auch immer ein zu berücksichtigender Punkt bleiben, so Schneider. Er nennt neben der Apotheke noch andere leer stehende Objekte wie die Gaststätte „Grüner Baum“ im Zentrum zwischen Kalvarienberg, Kloster und Kirche. Auch die Gaststätte und der Metzgereiverkauf in der Bayernstraße sind seit längerer Zeit geschlossen. Der Erhalt der lebendigen Ortskerne, Treffpunkte für Jung und Alt, wird auch eine der Schwerpunktaufgaben in einer möglichen nächsten Legislaturperiode sein, so der Bürgermeister.

Wochenmarkte und Caféle sind „sinnstiftende Orte“

Froh ist Schneider darüber, dass das Café Müller mit Bäckereiverkauf, das Caféle und auch der Wochenmarkt am Franziskanerplatz für Leben und Begegnung von Menschen sorgen. „Solche sinnstiftenden Orte gilt es zu erhalten und durch die Gemeinden zu unterstützen, damit unsere Dörfer nicht zum Schlafort verkommen, sondern lebenswert bleiben“, mahnt Schneider.

Themen Folgen