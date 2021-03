vor 49 Min.

Schnelles Internet für Walkertshofen

Plus Damit auch in Walkertshofen die Breitbanderschließung weiter ausgebaut werden kann, möchte die Gemeinde am neuen bayerischen Gigabit-Förderverfahren teilnehmen.

Von Karin Marz

In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte Winfried Kopperschmidt vom Planungsunternehmen IK-T einen Masterplan vor, der für die Gemeinde erarbeitet wurde.

Förderfähig sind so genannte weiße und graue Flecken, also Anwesen, die bisher noch keinen Glasfaseranschluss haben. Somit könnten auch Bereiche gefördert werden, die zwar bereits mehr als 30 Mbit pro Sekunde aber weniger als 100 Mbit/s übertragen können.

Wer kann am Verfahren teilnehmen?

Gemäß dem Planungsergebnis von Kopperschmidt könnte dies in Walkertshofen für 478 Hausanschlüsse zutreffen. Anschlüsse, die zwar über eine Datengeschwindigkeit von mehr als 100 Mbit/s verfügen, aber gewerblich, freiberuflich oder fürs Home Office genutzt werden, können ebenso im Förderverfahren aufgenommen werden. “Wir haben hierzu bereits einen Aufruf gestartet, damit Bewohner, für die dies zutrifft, ihr Interesse an der Breitbandversorgung mitteilen können. Doch die Resonanz ist bisher noch nicht groß“, erklärte Bürgermeisterin Margit Jungwirth-Karl.

Was ist mit der Kupferleitungstechnik?

Kopperschmidt erklärte, dass es keine Möglichkeit gebe, die vom Förderverfahren ausgeschlossenen privaten Hausanschlüsse mit einer höheren Datengeschwindigkeit als 100 Mbit/s einzubeziehen. Das sei eventuell in Zukunft möglich - je nachdem, wie die Telekom das sogenannte Super Vectoring weiter ausbaut. Diese von der Telekom entwickelte Technik wird dafür eingesetzt, höhere Datenraten in schon bestehenden Kupferleitungen zu erreichen. Ob es möglich wäre, dass andere Anbieter als die Telekom am Ausbau in Walkertshofen Interesse hätten, konnte Kopperschmidt nicht ausschließen.

So viel kostet der Ausbau

Für den Glasfaserausbau werden geschätzt 4,5 Millionen Euro anfallen, so der Experte. Dies hängt auch davon ab, für welches Fördermodell sich die Gemeinde entscheidet. Entweder kann die Gemeinde mit den Fördergeldern die Baukosten (Wirtschaftlichkeitslücke) des Netzbetreibers bezahlen oder aber die Gemeinde verwendet die Fördergelder für die Errichtung von eigenen passiven Breitbandinfrastrukturen als sogenanntes Betreibermodell. Rechnen kann die Gemeinde mit Fördermitteln in Höhe von 80 bis 90 Prozent. Die nächsten Schritte sind nun, die Durchführung der Markterkundung, bei der die gesamte Anzahl an möglichen Glasfaseranschlüssen erfasst wird, sowie die Festlegung des Fördermodells sowie der Erschließungsgebiete.

Förderprogramm für Mobilfunk

Während der Sitzung stellte Kopperschmidt auch die Möglichkeiten vor, sich am Mobilfunkförderprogramm zu beteiligen. Im kompletten Gemeindegebiet ließ er deswegen die Mobilfunkverbindungen messen, mit dem Ergebnis, dass bis auf den Ortsteil Oberrothan und einzelne Waldbereiche die Verbindungen im 2G-Netz im großen und ganzen sehr gut seien. Daher könnten auch keine Fördergelder beantragt werden. Ob es für den Ortsteil Oberrothan Fördermöglichkeiten gebe, müsste die Gemeinde mit dem Mobilfunkzentrum klären, so Kopperschmidt.

Der Problemfall Schmiedgasse

In der Gemeinderatssitzung ging es nicht nur um das schnelle Internet. Wie die schadhafte Schmiedgasse saniert werden kann, stellte Eugen Riedler vom Konstruktionsbüro Bauen vor. Teilweise liegt die Straße auf Privatgrund, der von den Besitzern hierfür an die Gemeinde verkauft werden müsste. Viel Platz bleibt aber trotzdem nicht. Riedler hat die Straße im Entwurf mit einer Breite von vier Metern sowie mit einem Sicherheitsstreifen auf beiden Seiten geplant.

Zusätzlich soll ein Schmutzwasser- und Oberflächenkanal eingebaut werden, der bisher in der Straße nicht vorhanden ist. Diskutiert haben die Räte, ob es sinnvoll wäre, mit dem Ausbau der Straße und somit auch mit den Kanalarbeiten zu warten, bis die angrenzende Aichener Straße saniert wird. Für die Vergabe der Planungsarbeiten an dieser Staatsstraße werde gerade bei Ingenieurbüros angefragt, teilte Jungwirth-Karl mit. Auch die Frage, ob die Schmiedgasse eine Anliegerstraße bleiben oder in eine Sackgasse umgeändert werden soll, muss noch geklärt werden.

