18:10 Uhr

Schnelltests sind jetzt auch in der Schulaula in Langenneufnach möglich

Abstrich für einen Corona-Schnelltest: In Langenneufnach übernimmt das BRK das Angebot.

Die BRK-Bereitschaft bietet seit Donnerstag den kostenfreien Abstrich in Langenneufnach an. Wie der Test abläuft.

Von Maximilian Czysz

Das Rote Kreuz bietet jetzt in den Stauden Corona-Schnelltests an. Abstriche werden dienstags und donnerstags von 7 bis 8.30 Uhr in der Aula der Grundschule Langenneufnach genommen. Die BRK-Bereitschaft hatte das kostenfreie Angebot, das für jeden gedacht ist, kurzfristig auf die Beine gestellt. Je nach Bedarf könne es ausgeweitet werden, sagt Bürgermeister und Rettungswache-Leiter Gerald Eichinger.

Eine Anmeldung ist derzeit nicht nötig. Getestet wird von zwei Helfern der Bereitschaft im BRK-Raum. Die Aula zwischen Turnhalle und Schule wird als Warteraum genutzt.

Schnelltests auch in Apotheken

Kostenfreie Schnelltests werden im südlichen Landkreis auch in folgenden Apotheken angeboten:

Fischach , Mozart-Apotheke: Montag, Dienstag, Donnerstag, 8 bis 18.30 Uhr; Mittwoch, Freitag 8 bis 18 Uhr; Samstag, 8 bis 12 Uhr.

, Mozart-Apotheke: Montag, Dienstag, Donnerstag, 8 bis 18.30 Uhr; Mittwoch, Freitag 8 bis 18 Uhr; Samstag, 8 bis 12 Uhr. Bobingen , Wendelin-Apotheke: Montag bis Freitag, 8 bis 18.30 Uhr; Terminvereinbarung unter Telefon 08234/5212

, Wendelin-Apotheke: Montag bis Freitag, 8 bis 18.30 Uhr; Terminvereinbarung unter Telefon 08234/5212 Bobingen , Markt-Apotheke: Montag bis Freitag, 8 bis 18.30 Uhr, Samstag 8 bis 12.30 Uhr, nur nach Terminvereinbarung unter Telefon 08234/3072.

Lesen Sie auch:

Themen folgen