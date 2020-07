vor 5 Min.

Schnitzeljagd in den Stauden: Das steckt hinter dem ungewöhnlichen Angebot

Plus Familien können in Walkertshofen an einer ungewöhnlichen Schnitzeljagd teilnehmen. Dabei geht es um Gauner und eine geheime Schatzkammer.

Von Karin Marz

Die Gauner des Neufnachtales haben zugeschlagen und die geheime Schatzkammer der Gemeinde Walkertshofen ausgeraubt: So beginnt die fiktive Geschichte zur Ferien-Schnitzeljagd, die auch heuer wieder Simone Höfle und Wiltrud Zureck selbst kreiert haben. Viele Rätsel, versteckte Hinweise und eine Schatzkiste machen die Schnitzeljagd zu einem spannenden Ferienerlebnis, nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Ab 25. Juli bis zum 31. August können Familien, egal ob mit kleinen oder größeren Kindern, auf eigene Faust an der Schnitzeljagd teilnehmen.

Die Strecke ist circa fünf bis sechs Kilometer lang und führt auf gut befahrbaren Waldwegen sowie auf Feldwegen und wenig benützten Straßen rund um Walkertshofen, die alle für geländegängige Kinderwagen und Fahrräder geeignet sind. Zwischen drei bis vier Stunden, je nach Schnelligkeit der Kinder, sollten Familien für die Schnitzeljagd einplanen. Für Spannung und Spaß sorgen 20 abwechslungsreiche Spielestationen mit Spiegelschrift, Bilderrätsel, Rotfilter, Mörser und Logikrätsel.

Die Kinder spielen den "Walkertshofener Geheimdienst"

Die Kinder dürfen in die Rolle des „Walkertshofener Geheimdienstes“ schlüpfen und sich auf die Suche nach der Schatzkiste machen. Denn diese Kiste haben nicht nur die Gauner in der Geschichte versteckt, sondern es gibt sie tatsächlich. Höfle und Zureck haben sie mit kleinen Geschenken gefüllt.

Wer die Kiste am Ende der Schnitzeljagd gefunden hat, darf sich etwas herausnehmen, allerdings nur im Tauschverfahren. Als Geschenk für das nächste Kind eignen sich zum Beispiel Bücher, Puzzle, Kinder-CDs, Malbücher, Stifte, Seifenblasen. Nicht geeignet sind Lebensmittel und minderwertiges oder wertloses Massenspielzeug. Die Geschenke sollten gleich- oder höherwertig und neu oder sehr gut erhalten sein.

Startpunkt der Schnitzeljagd ist der Parkplatz der Firma PWG Veenerbackings in der Aichener Straße 8 in Walkertshofen. In einer Kiste unter einem Baum finden Teilnehmer die Aufgabenzettel. Als Orientierungspunkte auf der Strecke sind rote Fragezeichen am Wegesrand angebracht.

Als Hauptpreis winkt ein Besuch im Skylinepark

Wer am Schluss alle Aufgaben richtig gelöst hat, darf sich nicht nur etwas aus der Schatzkiste nehmen, sondern kann auch gleichzeitig einen Lösungssatz zusammensetzen und an einer Verlosung teilnehmen. Zu gewinnen gibt es unter anderem zwei Eintrittskarten in den Skylinepark bei Bad Wörishofen sowie eine Logierstunde beim Reit- und Fahrverein Schwabmünchen.

Heuer findet die Schnitzeljagd bereits zum vierten Mal statt, die jedes Jahr viele Kinder und Erwachsene begeistert. „Gerade dieses Jahr fällt für viele Familien der geplante Urlaub coronabedingt aus. Deshalb bietet die Schnitzeljagd Abwechslung und Unterhaltung während der Sommerferien“, sagen Höfle und Zureck und weisen auch auf die derzeit gültigen Hygiene- und Abstandsregeln hin, die auf der Schnitzeljagd eingehalten werden müssen.

Die Strecke nicht in der Dämmerung laufen, da es sich teilweise um ein Jagdgebiet handelt. Bitte Stift zum Ausfüllen der Aufgabenzettel sowie Getränke und eventuell Brotzeit selber mitbringen! Weitere Infos gibt es auch auf Facebook unter Walkertshofer Sommerferienschnitzeljagd.

