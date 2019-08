vor 22 Min.

Schnitzeljagd rund um Walkertshofen

Urlaub daheim kann auch tolle Erlebnisse bieten. Simone Höfle und Wiltrud Zureck sorgen dafür

Von Karin Marz

Wer seine Sommerferien zu Hause verbringt, dem muss es nicht langweilig werden: Simone Höfle und Wiltrud Zureck aus Walkertshofen sorgen mit ihrer selbst kreierten Schnitzeljagd für Unterhaltung und Spaß für die ganze Familie. Bis zum 1. September kann diese Schnitzeljagd auf eigene Faust durchgeführt werden. Auf der Strecke, die durch die hügelige Staudenlandschaft um Walkertshofen führt, können an 15 verschiedenen Stationen Rätsel gelöst werden, und anhand von Hinweisen zur Himmelsrichtung finden die Teilnehmer den richtigen Weg. Am Schluss wartet eine Schatzkiste auf die Kinder. Mitmachen kann jede Familie, egal ob sie in Walkertshofen wohnt oder nicht, ob mit kleinen oder schon größeren Kindern.

Startpunkt der Schnitzeljagd ist das Bushäuschen im Walkertshofener Ortsteil Gumpenweiler an der Kohlbachstraße 12. Hier finden die Teilnehmer eine Kiste mit den Aufgabenzetteln (Stift zum Ausfüllen selber mitbringen).

Bei dieser circa sechs bis sieben Kilometer langen Strecke handelt es sich um gut mit Rad oder Kinderwagen befahrbare Wald- und Feldwege sowie zum Teil um wenig befahrene Straßen. Als Orientierung für die benötigte Zeit geben die beiden Organisatorinnen zwischen zwei bis drei Stunden an, je nach Schnelligkeit der Kinder.

Im Vergleich zu den letzten Jahren, in denen Höfle und Zureck die Schnitzeljagd bereits organisiert haben, gibt es dieses Jahr weniger Rätsel zu lösen, dafür aber viele Aufgaben, bei denen die Kinder selber aktiv werden dürfen. Wer alle Aufgaben richtig gelöst hat, kann am Schluss das Lösungswort zusammensetzen. Denn unter allen Teilnehmern werden attraktive Preise verlost.

Zu gewinnen gibt es einen Gutschein für eine Bergfahrt in Pfronten für eine Familie sowie eine Familieneintrittskarte in das Schwimmbad in Krumbach. Wer nichts gewinnt, geht trotzdem nicht leer aus, denn am Ende der Tour wartet auf die Teilnehmer eine Schatzkiste. Wer sie gefunden hat, darf sich etwas herausnehmen, al-lerdings nur im Tauschverfahren. Als Geschenk für das nächste Kind eignen sich zum Beispiel Bücher, Puzzle, Mitbringspiele, CD, Malbücher, Stifte oder Seifenblasen. Die Tauschgegenstände sollten alle kindgerecht, gut erhalten und gleich- oder höherwertig sein. Nicht geeignet sind Lebensmittel und minderwertiges oder wertloses Massenspielzeug.

Simone Höfle investiert gerne gemeinsam mit Wiltrud Zureck erneut viel Zeit und Mühe in die Organisation der Schatzsuche: „Die Resonanz der letzten beiden Schnitzeljagden war riesig, und uns beiden machen die Vorbereitungen sehr viel Spaß. Außerdem ist es uns wichtig, dass Familien gemeinsam vor Ort etwas kostenlos unternehmen können. Großer Vorteil der Schnitzeljagd ist, dass sie in der Natur und somit außerhalb der digitalen Welt stattfindet.“

Die Strecke nicht in der Dämmerung laufen, da es sich teilweise um ein Jagdgebiet handelt. Weitere Infos gibt es auch auf Facebook unter: Walkertshofer-Sommerferienschnitzeljagd.

Themen Folgen