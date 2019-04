00:32 Uhr

Schönheiten aus Blech und Chrom

Mit einer neuen Veranstaltungsreihe will das Four Corners eine Plattform für Freunde der PS-starken Fahrzeuge bieten

Schönheiten in Blech und Chrom, der satte Klang großvolumiger Motorzylinder und ein Sitzgefühl, das luxuriöse Sofas verblassen lässt – all das ist ab sofort am letzten Sonntag im Monat im Untermeitinger Gewerbegebiet beheimatet. „Ab dem 28. April veranstalten wir in den Sommermonaten gemeinsam mit den American Car Friends Augsburg ein lockeres Treffen von Freunden der amerikanischen Autoszene“, sagt William „Bill“ Wallace vom Four Corners an der Siemensstraße.

Bei „Wheels ’n’ Coffee“, so der Name der Veranstaltung, wird der Bereich um das Lokal von 11.30 bis 16 Uhr fest in der Hand von transatlantischen Traumautos sein. „Wir wissen nicht genau, wie viele Besitzer mit ihren Autos kommen werden. Ich schätze, auf 40 Fahrzeuge können wir hoffen“, fährt Wallace fort.

Natürlich wird der große Grill im Biergarten angeheizt sein, die bekannten Spezialitäten mit texanischer Note werden angeboten. „Je besser das Wetter, umso mehr Auto-Fans werden ihre Schmuckstücke aus der Garage holen, um sich hier zu treffen. Es soll ein neuer Ort für die typischen Benzingespräche entstehen“, freut sich Wallace auf die Veranstaltung.

Fahrzeugeigentümer können gerne ohne Voranmeldung beim Four Corners vorbeikommen, ein großer Parkplatz sei vorhanden, ergänzt der gebürtige Texaner. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.fourcorners.de oder unter der Telefonnummer 08232/904841. (bol)

