23.10.2020

Schon wieder Auto in Schwabmünchner Pflegamtstraße zerkratzt

Immer wieder werden in der Pflegamtstraße in Schwabmünchen Autos zerkratzt. Jetzt gibt es einen neuen Fall.

In der Pflegamtstraße hat ein Unbekannter in der Zeit vom 16. Oktober bis zum 18. Oktober zum wiederholten Mal ein Auto beschädigt. Der Täter hat die Fahrertür eines Opel Corsa wellenförmig zerkratzt. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Unbekannte zerkratzen immer wieder Autos

Bereits zuvor wurden zwischen dem 3. Oktober und dem 21. Oktober sieben Autos in der Pflegamtstraße und Am Ziegelstadel beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (SZ)

