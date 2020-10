12:00 Uhr

Schon wieder: Unbekannter ritzt Herzen in Autos in Schwabmünchen

Unbekannte haben in vier Autos in Schwabmünchen solche Herzen geritzt.

Der Unbekannte hat offenbar wieder zugeschlagen: Zwei weitere Autos in Schwabmünchen wurden beschädigt. Die Polizei hat bereits sechs solche Fälle registriert.

Erneut hat ein Unbekannter in Schwabmünchen Herzen in Autos geritzt. Am Mittwoch gegen 6 Uhr bemerkte der Halter eines roten Renault, dass die Motorhaube und der Kofferraumdeckel seines Autos zerkratzt wurden. Der Wagen war seit Samstag gegen 15 Uhr im Bereich der Pflegamtstraße in Schwabmünchen geparkt. Der Schaden beläuft sich auf rund 750 Euro.

Herzen im Lack: Die Polizei Schwabmünchen hat inzwischen sechs Fälle dieser Art registriert

Im selben Zeitraum hat ein bislang unbekannter Täter ein weiteres Auto ebenfalls im Bereich der Pflegamtstraße mit einem spitzen Gegenstand rundherum beschädigt. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Es sind nicht die ersten Fälle dieser Art. Bei der Schwabmünchner Polizei gingen inzwischen sechs Anzeigen, weil Herzen in die Autos der Fahrzeughalter geritzt wurden. Die Autos waren immer im Bereich der Pflegamtstraße und Am Ziegelstadel geparkt. Bislang sind noch keine Hinweise zu den Vorfällen bei der Polizei eingegangen. Zeugen, die etwas dazu sagen können, sollten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08232/96060 melden. (AZ)

