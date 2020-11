vor 31 Min.

Schon wieder: Unbekannter zerkratzt Auto in Scherstetten

Ein Unbekannter hat drei Autos in Scherstetten zerkratzt.

Zum dritten Mal innerhalb weniger Tage ist in Scherstten ein Auto mit dem Schriftzug "200er" zerkratzt worden.

Zuletzt ein blauer VW Golf, nun ein roter Opel Astra: Ein Unbekannter hat in Scherstten bereits drei Autos zerkratzt. Nun ist ein rotes Auto auf der Motorhaube und am linken hinteren Fahrzeugbereich betroffen. Auch dort ritzte der Unkannte den Schriftzug "200er" ein. Das Auto war diesmal in der Färbergasse geparkt, die anderen zerkratzen Autos standen im benachbarten Estweg.

Die jüngste Tat hat sich zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, ereignet. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 500 Euro und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen genommen. (SZ)

