Schrecksekunde für eine Radfahrerin

Einen folgenschweren Zusammenstoß mit einem Auto konnte eine Radfahrerin in der Schwabmünchner Jahnstraße verhindern.

Einer Radfahrerin kam am Samstagabend gegen 17 Uhr in der Jahnstraße in Schwabmünchen plötzlich ein Auto entgegen. Dessen Fahrer überholte ein anderes Fahrzeug.

Die Radlerin musste abbremsen und auf den Fußweg ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 zu melden.