vor 40 Min.

Schreiben ist für sie harte Arbeit

Katrine Engberg stellte in der Buchhandlung Schmid ihren neuen Krim vor. Im Hintergrund: Hans Grünthaler.

Die erfolgreiche dänische Autorin Katrine Engberg stellt in Schwabmünchen ihren Krimi „Blutmond“ vor.

Schon bei der ersten Stelle von Katrine Engbergs Krimi Blutmond war klar: Die Sprache ist kräftig, deftig, deutlich, klar. Und mit Spannung warteten die Zuhörer in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen auf das, was folgen wird, zumal sie eine gewisse Diskrepanz zwischen dem Auftreten der Autorin und ihrem Schreibstil erkannten, von beidem aber nicht enttäuscht wurden, im Gegenteil.

Schlank und rank, groß gewachsen, in einem chicen, verspielten Kleid, gut aussehend, elegant, fröhlich, sympathisch – so wirkte Engberg gleich auf das Publikum bei der Lesung zu ihrem neuesten Werk Blutmond aus der Kopenhagen-Serie in der Buchhandlung Schmid. Da passieren grausame und spezielle Morde. Es geht aber auch um die Welt der Mode und der Finanzen, um kaputte und ganz normale Charaktere sowie verschrobene, schräge Nebenfiguren, um Subkultur. Ein realistischer anmutender Krimi, nie langweilig, oft überraschend, immer spannend.

Vor fünf Jahren hat sie ihren Traum wahr gemacht

Passt das zu der Autorin auf der Bühne? „Schreiben war schon immer meine Passion. Ich habe es allerdings erst spät zu meinem Beruf gemacht“, erzählt sie. Denn Engberg war zuvor eine in München ausgebildete Tänzerin, Choreografin, Regisseurin, Schauspielerin und mehr. Die Dänin wuchs in einem kulturelitären Elternhaus auf und versuchte dann sich selbst zu finden. „Ich fühlte mich immer wieder wie in einer schönen Jacke, die nicht passte“, betonte die 44-Jährige, die unterbewusst schon immer von einem Leben als Krimiautorin geträumt und es vor fünf Jahren endlich umgesetzt habe.

Ihr erstes großes Werk, „Krokodilwächter“, schlug gleich ein wie eine Bombe, ihr Name wurde sofort auf eine Ebene mit den großen dänischen Krimiautoren gestellt. Gerne baut sie eigene Erlebnisse in ihre Bücher ein, ja geht ganz bewusst auf die Suche danach, ist neugierig, geht mit wachen Sinnen durch das Leben und erfährt für sie ungeahnten Zuspruch: „Ich kann es immer noch nicht fassen, wie toll meine Bücher ankommen, die inzwischen in 20 Sprachen übersetzt sind. Der Erfolg überwältigt mich“, erzählte sie und verriet vielleicht ein Geheimnis, warum ihre Krimis so gut gelesen werden: „Mein Hobby ist, neue Methoden zu finden, wie man Leute umbringen kann. Und das ist oft erschreckend einfach.“

Engberg liebt es, ein Puzzle aufzubauen, Symbole wie den so seltenen Blutmond zu verwenden, den Leser zum Denken und, erstaunlich, auch zum Lachen zu bringen: „Es gibt nichts Schlimmeres, als nicht lachen zu können“, sagte sie und meinte weiter: „Ich habe immer schon begeistert Geschichten erzählt, früher auf der Bühne und jetzt auf Seiten. Dazu gehört, dass es mich begeistert, Typen zu sammeln.“ Schreiben, das ist für sie harte Arbeit, sechs bis sieben Stunden täglich, ganz diszipliniert. Und das funktioniert bestens.

Sie schreibt bereits an ihrem fünften Buch, natürlich auf dänisch. Auf deutsch kommt demnächst das dritte heraus. Warum Hans Grünthaler gelesen hat? „Ich fühle mich im Deutschen nicht so sicher, kann nicht perfekt intonieren, ausdrucksstark genug wirken.“ Ausdrucksstark, das war auch die musikalische Begleitung des Abends durch die Augsburger, den Gitarrist Michael Gerle und der Sänger Tarkan Yesilbalkan.

Themen folgen