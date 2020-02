vor 20 Min.

Schrille Farben, fulminate Showauftritte

In Klosterlechfeld feiert die Lecharia eine große 90er-Party mit vielen Gästen.

Von Susanne Raffler

Nach mehreren Wüste(n)jahren zog die Faschingskarawane der Lecharia mottomäßig in diesem Jahr weiter in die glänzenden 90er Jahre. Und das war tatsächlich eine gute Entscheidung zu sein, denn in kürzester Zeit war die Maschinenhalle des örtlichen Feuerwehrhauses brechend voll mit jungen und jung gebliebenen Faschingsfans. Diese erlebten eine kurzweilige Mottoparty zu der sich viele Besucher wunschgemäß in 90er-Jahre-Outfits geworfen.

Neonfarben, Karohemden, hautenge Tops und Tattooketten waren Teil einer grellen Zeit. Aber auch Piloten, Super-Mario und sein grüner Kumpel Luigi, eine Gruppe wilder Wikinger und prominente Gäste wie Cindy aus Marzahn hatten sich unters Publikum gemischt. Im fulminanten und abwechslungsreichen Showprogramm gab es mehrere attraktive Tanzgruppen zu sehen.

Dancetastic aus Schwabmünchen kommen im Aerobic-Outfit auf die Bühne

Den Anfang machten die charmanten Damen der Schwabmünchner Tanzgruppe Dancetastic, die im Aerobic-Outfit die 80er Jahre im Gepäck hatten. Schlag auf Schlag ging der Abend mit illustren Gästen weiter. Als nächstes stand der Auftritt der Epponia aus Eppisdorf im Landkreis Dillingen auf dem Programm. Der farbenfrohe Hofstaat der Epponia war mit Garde und Showtanz angereist und zeigt neben einem spritzigen Marsch auch ein buntes und mitreißendes Showprogramm mit lateinamerikanischen Rhythmen.

Und kaum waren auf der Tanzfläche ein paar Runden gedreht, hieß es auch schon wieder den Boden durchwischen für die nächsten Gäste, denn da stand der spektakuläre Auftritt der benachbarten Faschingsgesellschaft „CCK Fantasia“ aus Königsbrunn auf dem Programm. „Verborgene Schätze“ entführten das jubelnde Publikum auf eine abwechslungsreiche Zeitreise mit Prinzessin Jennifer I. und Prinz Roman I.. Von wilden Kelten und mutigen Wikingern ging es schließlich die sagenumwobene und farbenfrohe Welt von Atlantis, wo endlich der Schatz gefunden wurde, der alle glücklich macht. Gern gesehene Gäste in Klosterlechfeld sind auch die „Laugnataler Faschingskracher“ aus Welden die kurz vor Mitternacht mit ihrem Spacebus angereist waren und zur Reise in ferne Galaxien sicherheitshalber die eigene Rakete dabei hatten.

Tänzerinnen der Lecharia zeigen zu Disco-Rhythmen, was sie draufhaben

Es war schon ein Uhr morgens, als endlich die hübschen Showtänzerinnen der Lecharia ihre tänzerischen Rückblicke in das letzte Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts zeigen durften. Zu Disco-Rhythmen wie „Freed from Desire“, „Rhythm is a dancer“ oder dem Superhit der der Backstreet Boys „Get down“ zeigten die Damen in kurzen, silbernen Röckchen und hautengen Bodys ihr Talent als sportliche Barbie-Girls. Mit am Start natürlich das Prinzenpaar der Lecharia, Prinzessin Angelina I. und Prinz David I.

Passend zum Motto war der dekorativ geschmückte Partytempel in glänzend-bunte Stoffbahnen gehüllt, von der Decke leuchteten bunte Scheinwerfer und in der Mitte hing eine silbern-glänzende Discokugel. Für einen gut gefüllten Dancefloor sorgte DJ Joe Armstrong mit den coolen Hits der 90er Jahre. Gefeiert wurde bis in die frühen Morgenstunden. (sura)

Hier geht's zur Bildergalerie vom Faschingsabend in Klosterlechfeld

42 Bilder 90-er-Party bei der Lecharia Klosterlechfeld Bild: Susanne Raffler

Themen folgen