vor 49 Min.

Schrille Töne vom Leben und Sterben

Die Anhänger der Death-Metal-Szene sehen wie harte Rocker aus, feiern bei lauten Klänge aber ganz sanft.

Von Claudia Deeney

„Meddl Leude“ so lautet der Gruß in der Death-Metal- Szene untereinander. Also so was wie: „Hallo Leute“. Hört sich ziemlich harmlos und freundlich an und ist auch genauso gemeint. Es erinnert Insider angeblich an eine Kultfigur der Szene.

Auf den ersten Blick wirken die Fans und die Musiker der insgesamt vier auftretenden Bands im Jugendzentrum Matrix alles andere als harmlos. Wer am Samstagabend bis Mitternacht dort vorbeispazierte, dem bot sich draußen ein eher ungewöhnliches Bild. Und die Töne von drinnen haben die Brunnenstädter bisher so auch noch nicht oft vernommen.

Meist in schwarz gekleidet, die T-Shirts fantasievoll bedruckt, an harte Rocker erinnernd, sehen die Fans der Death-Metal-Szene schon respekteinflößend aus. Dabei treten sie einem allerdings ganz fröhlich entgegen. Klar, das ist der Abend ihrer Musik.

Die Szene unter sich: 80 Fans im Matrix

So richtig beschreiben lässt sich diese nicht, das muss man einfach mal gehört haben. Laut ist sie auf jeden Fall und wie der Name der Veranstaltung „Deathmetal, Deathcore, Trash Gewitter in der Matrix“ schon vermuten lässt: richtig extrem. Schnelle Rhythmen, tiefe Bass- und E-Gitarrenklänge und meist kehligen Gesang kennzeichnen diesen besonderen Stil des Metal. Auf Nachfrage wovon die Texte eigentlich handeln erklärt Andi, Sänger von „Deadfreight of Soul“ : „Kurz gesagt vom Leben und vom Sterben“. Der 32-Jährige lacht dabei und ist guter Dinge, denn er freut sich, dass mit rund 80 Fans dieses Konzert recht gut angenommen wird. Er tritt selbst mit seiner Band nicht auf, sondern ist als Kooperationspartner zusammen mit Pit Granz vom Matrix vor Ort.

Selbst in der Szene gut vernetzt und bekannt erklärt Andi (Nachnamen sind hier nicht angesagt) weiter: „Ganz wichtig ist, dass die Bands in unserem Metier völlig unpolitisch sind“. Sie seien nicht rechts, nicht links, das würden sie kategorisch ablehnen. Einfach zusammen Spaß haben, die Musik genießen, ein Bier trinken, nicht mehr und nicht weniger, sei ihr Anliegen. Harter Alkohol oder Drogen seien ebenfalls in der Szene kein Thema. Da gäbe es ganz andere Gruppen, die zwar viel harmloser aussehen, aber für viel mehr Unruhe sorgen würden.

Zu friedlich für die Polizei

Pit Granz, der im Jugendzentrum für Veranstaltungen zuständig ist, bestätigt das: „Die Musik hört sich extrem an, aber Fans und Musiker sind in der Regel sehr friedlich“. Er unterstreicht seine Worte mit der Aussage, dass er für dieses Konzert keinen Sicherheitsdienst engagiert habe, weil das nicht nötig sei. Bei anderen Veranstaltungen müsse er das durchaus organisieren, oder bei Ärger auch mal die Polizei rufen. Das befürchtet er an diesem Abend nicht.

Auch wenn er durchaus bereit ist zuzugeben, dass die Musik sehr speziell ist, hat er eine gute Begründung der Szene im Matrix Raum zu geben: „Wir sind immer bestrebt, alle Stilrichtungen ins Haus zu holen und damit auch möglichst viele Königsbrunner und Fans aus der Umgebung.“

Aus Augsburg waren einige der Besucher gekommen, um „Kinnara“, „Nero Doctrine“, „Virus“ und „Helltrip“ zu sehen und zu hören.

Letztgenannte hatten fast ein Heimspiel, da es sich um eine Augsburger Band handelt.

„In Augsburg selbst gibt es leider nicht mehr viele Locations, wo die Szene auftreten kann, daher ist die Kooperation mit dem Matrix so wichtig für uns“, sagt Andi. Und Fan Ruben aus Augsburg ist überglücklich über den Event und meint: „Ich habe mich schon Wochen vorher auf heute Abend gefreut.“

