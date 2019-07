vor 7 Min.

Schüler machen einen großen Zirkus

Die Sporthalle verwandelt sich durch den Leonhard-Wagner-Zirkus zu einer Manege mit großer Kuppel. Was einzigartig ist und welche Vorstellungen in der Porjektwoche auf die Öffentlichkeit warten.

Von Uwe Bolten

Konzentriert, ohne viel Ablenkung durch die Geräuschkulisse in der Sporthalle, proben die Artisten ihre einzelnen Nummern. In wenigen Tagen steht im Rahmen der gemeinsamen Projektwochen ihr großer Auftritt bevor: Der LeWaZi, der Leonhard-Wagner-Zirkus, verwandelt die Sporthalle am Breitweg in eine faszinierende, farbenfrohe Zirkuswelt.

„Mit dem diesjährigen Programm gehen wir einen neuen Weg. Es folgt nicht eine Darbietung nach der nächsten, alle einzelnen Nummern sind in eine Gesamtgeschichte eingebettet“, erlaubt Lehrer Nuri Shahiko von der Realschule einen Einblick in die Planungen des schulübergreifenden Zirkusprojektes von Gymnasium, Realschule und Mittelschule.

Neben den Vorführungen für die Schüler sind heuer drei Zirkusveranstaltungen, ein Kabarett- sowie ein Konzertabend für die Öffentlichkeit zugänglich.

Artisten ins rechte Licht rücken

Marco Zimmert, Lehrer an der Realschule, zeichnet sich mit den Schülern des Wahlfachs „Veranstaltungstechnik“ für den Umbau der Sporthalle in eine Zirkusarena verantwortlich. „Pro Vorstellung werden wir 350 Gäste begrüßen können“, sagte er. Dazu würde die 360 Quadratmeter umfassende Arenenfläche mit Traversen auf einer Höhe von drei Metern umbaut, ein großer Sternenhimmel installiert, zahlreiche Scheinwerfer verbaut und über einen Kilometer Kabel verlegt werden. „Wir wollen doch alle unsere Artisten ins rechte Licht rücken“, sagte er beim Vorgespräch.

„Das Programm des Zirkus verfügt derzeit um die 20 Nummern“, erläuterte Armin Mattler, Lehrer am Gymnasium, bei der Zusammenstellung des Ablaufs. Neben Jonglage und Einrädern kommen beispielsweise Teile allgemeiner Akrobatik, Tanz und das Rhönrad zur Vorführung. „Spektakulär wird sicherlich die Luftakrobatik, die in dieser Form einzigartig ist“, führt er fort. „60 bis 70 Akrobaten kommen aus den Schulen, zusätzlich werden 30 Artisten, die einen Bezug zum LeWaZi haben, auftreten“, ergänzt Lana Barz von der Mittelschule. Wer etwas Besonderes könne, solle dies auch im Rahmen des Zirkusprogramms vorführen, ergänzte Nuri Shahiko.

„Non scholae, sed vitae discimus“, sagte Seneca und meinte damit, dass wir nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen. Han’s Klaffl, ehemaliger Lehrer und Staatskabarettist auf Lebenszeit, beweist im vierten Programm: Seneca irrt. Und zwar gewaltig! So beschreibt der pensionierte Pädagoge und Musiker auf seiner Homepage einleitend sein Programm, das nun auch in Schwabmünchen zu sehen sein wird. Fragt man ihn, wie ihm all diese absurden Geschichten über die Schule einfallen, erhält man zur Antwort: „Mir fällt gar nichts ein. Ich schreibe mit. Ausdenken kann sich doch so etwas kein Mensch.“

Konzert: Nach dem Motto „Musik verbindet“ arbeiten beim Konzert am Sonntagabend Schülerinnen und Schüler aller drei Leonhard-Wagner-Schulen Hand in Hand zusammen. Das Besondere an diesem Konzert ist die Beteiligung ehemaliger Schüler. Sarah Redemann hat die Organisation und Leitung übernommen und gibt mit ihrer Band einige Stücke stimmgewaltig zum Besten.

Das Programm im Überblick

Die Öffentlichkeit kann an folgenden Veranstaltungen in der Dreifachturnhalle teilnehmen:

Kabarett Han’s Klaffl, „Nachschlag! Eh ich es vergesse ...“, Mittwoch, 17. Juli, Beginn 19.30 Uhr, Eintritt 25 Euro.

Schulzirkus LeWaZi Freitag, 19. Juli, ab 19.30 Uhr, Samstag, 20. Juli, 15 Uhr und 19.30 Uhr, Eintritt fünf Euro. Biergarten Bei allen öffentlichen Veranstaltungen jeweils 30 Minuten vor der Aufführung. Ausschankschluss 22 Uhr. Am Sonntag, 21. Juli, findet von 11 bis 13 Uhr ein Frühschoppen für alle Zirkusbegeisterten statt.

Konzert Sarah R. & Friends, am Sonntag, 21. Juli, 19.30 bis 21.45 Uhr), Eintritt fünf Euro Karten Eintrittskarten sind über die Schüler und ab sofort in der Aula der Realschule an Schultagen zwischen 10 und 10.20 Uhr erhältlich.

