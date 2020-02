vor 55 Min.

Schüler swingen beim Konzert in Königsbrunn

Die Big Band des Gymnasiums Königsbrunn konzertierte unter der Leitung von Peter Salger, der sich mit den Solisten auf der Bühne auch mal unterhielt und so Publikum über die Interpreten informierte – hier mit Sängerin Katharina Geißler.

Der Spaß am Musizieren ist den Mitgliedern der Big Band des Gymnasiums anzuhören. Seit 25 Jahren hält Dirigent Peter Salger das Ensemble zusammen – mit Erfolg. Vor Kurzem haben sie die sechste CD aufgenommen

Von Claudia Deeney

Junge Künstler, die nicht ohne Gage nach Hause gehen müssen. Ein Dirigenten, der sich durch Hartnäckigkeit auszeichnet und ein voll besetzter Saal – so lässt sich der Auftritt der Big Band des Gymnasiums Königsbrunn zusammenfassen.

Die Veranstaltung des Kulturvereins Klik kam beim Publikum gut an. Die jungen Musiker präsentierten im evangelischen Gemeindezentrum zahlreiche Lieder – darunter Aufnahmen ihrer neuesten CD. 21 Stücke sind darauf zu hören. Insgesamt hat die Big Band des Gymnasiums bereits sechs Tonträger in 25 Jahren aufgenommen.

Leiter Peter Salger, der das Ensemble auch gegründet hatte, hält es bis heute zusammen. Denn als Big Band einer Schule liegt es in der Natur, dass dort ein stetiger Wechsel der Akteure stattfindet. Doch auch hier zeigt sich Salgers Hartnäckigkeit, das Ensemble immer wieder neu zu formieren. Mit ein Grund warum das so gut funktioniert, dürfte sein, dass Peter Salger die Schüler gut kennt. Dass sie Spaß am gemeinsamen Musizieren haben, wurde beim Konzert hörbar.

Humorvoll führte Salger durch das Programm und bezog vor allem die Solisten mit ein. Er drückte ihnen ein Mikrofon in die Hand und fragte beispielsweise Klavierspieler und Schülersprecher Eric Reif, wie es denn sei, am Piano in einer Big Band mitzuspielen. Der antwortet: „Interessant, man lernt ganz andere Stücke wie beispielsweise aus der Stilrichtung Jazz.“ Nebenbei erfuhren die Zuhörer, wie er überhaupt zur Big Band kam. Salger hatte den Pianisten damals direkt im Klassenzimmer aufgesucht, um ihn für das Ensemble zu gewinnen.

Sängerin Katharina Geißler wurde damals ebenfalls von Salger angesprochen, ob sie nicht Lust hätte, mitzumachen. Die Schülerin hatte eine klare Bedingung: „Wenn ich mitmache, möchte ich singen“, sagte sie ihm vor ihrem Eintritt in die Big Band. Inzwischen steht sie selbstbewusst als Frontfrau bei Stücken wie dem Swing „It don’t Mean a Thing“ oder beim Bossanova „Estate“ am Mikrofon.

„Möglichst unterschiedliche Stilrichtungen gehören zum Auswahlkriterium der Stücke“, erklärte Salger. So war beim Konzert im Königsbrunner Gemeindezentrum neben Stücken aus den Bereichen Reggae und Rock auch der typische Big-Band-Sound von Glenn Miller zu hören. Das Lied „Pennsylvania 6-5000“ war vor allem für die Bläser des Ensembles eine Herausforderung, weil der Titel von den Musikern nicht nur gespielt, sondern auch gesprochen wurde. Entsprechend schnell mussten sie ihre Instrumente ab- und wieder ansetzen.

Zuhörerin Ursula Jäger war begeistert – nicht nur, als ihr persönliches Lieblingsstück von Glenn Miller gespielt wurde. Sie hatte die Big Band des Gymnasiums auf dem Niklausmarkt gehört und sich gleich die Karten für das Konzert gesichert. Da war sie offenbar in der Minderheit, denn bis kurz vor Beginn war nicht klar, ob die Einnahmen die Ausgaben des Vereins Klik decken.

Marianna Haas, ehemalige Lehrerin am Gymnasium Königsbrunn und im Vorstand von Klik, war sichtlich glücklich, als sie am Ende verkünden konnte, dass die Musiker eine Gage ausbezahlt bekommen. Mit auf der Bühne standen auch einige Gastmusiker. Leiter Peter Salger bedankte sich für deren Mitwirken. Einige der auf der Bühne sitzenden Musiker, sowie anwesende Techniker haben die Schule schon verlassen, machen aber im Orchester noch mit. Auch daran erkennt man, dass sich Salgers Hartnäckigkeit auszahlt. Für dieses Engagement gab es jede Menge Applaus vom Publikum.

Das nächste Konzert der Big Band steht schon im Terminkalender. Am 25. März spielen die Schüler im Gymnasium in Königsbrunn, um mit einem großen Konzert das 25-jährige Bestehen der Big Band zu feiern.

