Schülerin wird bei Unfall in Königsbrunn verletzt

Bei einem Unfall hat ein Autofahrer in Königsbrunn eine Schülerin verletzt. Der Mann kümmerte sich um das Mädchen. Jetzt sucht die Polizei nach ihm.

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr an der Einmündung der Lerchenstraße in die Haunstetter Straße in Königsbrunn einen Zusammenstoß mit einer jungen Radfahrerin hatte. Wie die Polizei berichtet, fuhr die 14-Jährige auf dem Radweg entlang der alten B17. Als sie die Einmündung überqueren wollte, stieß sie mit einem Autofahrer zusammen, der aus der Seitenstraße auf die Haunstetter Straße einbiegen wollte.

Autofahrer kümmert sich um das Mädchen

Der Mann stieg aus und kümmerte sich um das Mädchen. Weil die Schülerin angab, dass ihr nichts passiert sei, trennten sich die Parteien wieder, ohne die Personalien auszutauschen. In der Schule angekommen, spürte die Jugendliche Schmerzen an Knie und Handgelenk. Deshalb wurde der Unfall der Polizei gemeldet.

Die Ermittler suchen nun den Unfallgegner, von dem nur eine vage Beschreibung vorliegt: Er hatte lichtes Haar, trug keine Brille und fuhr ein gelbes Auto. Der Autofahrer oder weitere Zeugen sollen sich unter 08234/9606-0 bei der Polizei melden. Interessant wäre laut Polizei auch eine Radfahrerin, die an der Unfallstelle vorbeigekommen war und ihre Hilfe angeboten hatte.

