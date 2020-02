vor 55 Min.

Schulausfall wegen Sturmtief Sabine

Das Orkantief trifft auf das Augsburger Land. Die Schule fällt aus, die Wetterdienste warnen

Von Norbert Staub

Wegen des Orkantiefs Sabine fällt im gesamten Landkreis Augsburg am Montag für Schüler und Lehrer die Schule aus. Dies gilt für alle Schularten, teilte das Landratsamt Augsburg im Lauf des Sonntags mit. Für Kinder, die dennoch zur Schule kommen, weil die Information über den Schulausfall nicht bis zu ihrem Elternhaus durchgedrungen ist, steht in den jeweiligen Schulen eine Aufsicht zur Verfügung, bis die Eltern in der Lage sind, ihre Kinder wieder abzuholen. Auch in den Landkreisen Landsberg und Neu-Ulm fällt am Montag die Schule aus.

Am Montag und Dienstag ist in ganz Bayern mit Sturmböen zu rechnen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD), der schon am Sonntag für den Landkreis Augsburg eine Unwetterwarnung (Stufe 3) herausgegeben hat. In einigen Teilen Bayerns galten am Sonntag auch schon Warnungen vor extremen Unwettern (Stufe 4).

Für weite Teile Bayerns rechnen die Meteorologen mit Windgeschwindigkeiten um die 100 Stundenkilometer. Am Montag seien orkanartige Böen mit bis zu 120 Stundenkilometern zu erwarten. Der Wetterdienst „Wetteronline“ warnt vor Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 Stundenkilometern in unserer Region.

Die Deutsche Bahn rechnet mit Problemen auch im Regional- und im S-Bahn-Verkehr. Sie empfiehlt Reisenden Fahrten, die zwischen Sonntag und Dienstag geplant sind, wenn möglich zu verschieben. Bereits gebuchte Tickets könnten kostenfrei storniert werden.

Menschen sollten sich vor herabfallenden Gegenständen in Acht nehmen, so der DWD. Durch orkanartige Böen sei mit entwurzelten Bäumen oder abgebrochenen Ästen auf Straßen und Schienen zu rechnen. Auch Häuser könnten beschädigt werden. Bei vielen werden Erinnerungen an die Stürme „Niklas“ (31. März 2015) und „Kyrill“ (18./19. Januar 2007) wach. Damals wurden in München Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 beziehungsweise 105 Stundenkilometern gemessen.

Beim Sturm Niklas fiel in Teilen der Region der Strom aus. Umgefallene Bäume, lose Dachziegel und umgeworfene Autoanhänger sorgten für Dauereinsätze bei den Feuerwehren. Insgesamt ist der Landkreis Augsburg 2015 aber mit einem blauen Auge davongekommen. Auch der Sturm „Kyrill“ hat 2007 in der Region keine schlimmeren Schäden angerichtet. Damals zählten die Feuerwehren über 300 Einsätze; 54 Feuerwehren mit 1500 Männern und Frauen waren im Einsatz. (mit mac)

