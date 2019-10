vor 2 Min.

Schule: Prüfungen jetzt auch digital

Kleinere Leistungskontrollen schreiben die Königsbrunner Gymnasiasten seit diesem Schuljahr auch am Computer. Ob Latein oder Mathematik, spielt dabei keine Rolle.

Am Königsbrunner Gymnasium wird getestet, wie digitale Medien für Leistungskontrollen genutzt werden können. Dabei haben die Lehrer kreative Methoden gefunden.

Von Adrian Bauer

Die Kinder von heute fit machen für die digitale Zukunft – derlei Schlagworte hört man häufig bei politischen Diskussionen zum Thema Schule. Am Königsbrunner Gymnasium werden die großen Worte in die Tat umgesetzt. Als Teil des „Netzwerks Digitale Schule 2020“ probieren Lehrer und Schüler aus, wie man digitale Technik und Lernstoff sinnvoll miteinander verknüpfen kann. Dabei ist man mittlerweile schon sehr weit fortgeschritten. Jetzt arbeitet man daran, auch Leistungskontrollen computertauglich zu machen.

Das Lernen mithilfe von Computern, Tablets oder Smartphones hat sich am Gymnasium mittlerweile eingespielt. Wie das funktioniert haben Lehrkräfte und Schüler bei einer Fachtagung für Gymnasial- und Realschullehrer aus ganz Bayern vorgestellt. Die Schüler haben Zugriff auf ein Wlan-Netz und dürfen nach Anweisung des Lehrers im Internet zu vorgegebenen Themen recherchieren. Zudem hat jeder Schüler kostenlosen Zugang zu Office 360 und kann damit Arbeiten erledigen und Präsentationen für Referate vorbereiten. Drei Computerräume und Technikwagen mit den verschiedensten Gerätschaften sorgen dafür, dass jeder Lehrer immer die richtige Ausrüstung verfügbar hat. Über eine Lernplattform können die Pädagogen ihren Schülern Lernstoff und Unterlagen für die nächsten Stunden zum Download bereitstellen.

Viele Neuerungen sind schon selbstverständlich geworden

Schulleiterin Eva Focht-Schmidt lobte die guten Fortschritte, sowohl was die Unterstützung und Investitionsbereitschaft des Landratsamts angeht, als auch die Bereitschaft der Lehrer, sich auf Neues einzulassen. Helge Hoffmann, der das Projekt betreut, habe es geschafft, das Kollegium einzubinden und den Überblick zu behalten, obwohl meist mehrere Baustellen gleichzeitig zu bearbeiten seien. Schülersprecher Eric Reif sagte, die neuen Lernmethoden kämen sehr gut an: „Viele Neuerungen sind schon selbstverständlich geworden.“ Komplett auf die analogen Lernmittel zu verzichten, hält er aber auch nicht für sinnvoll: „Ich glaube, man sollte sich schon noch selbst Dinge aufschreiben und in einem Buch nachlesen.“

Diesen Mittelweg zwischen analoger und digitaler Welt beschreitet die Schule auch bei den Prüfungen, sagt Projekt-Koordinator Helge Hoffmann: „Die Schüler fragten zurecht, warum sie digital lernen sollen, aber die Prüfungen analog bleiben.“ Gleichzeitig bleiben die Schulaufgaben aus rechtlichen Gründen weiterhin in Papierform. Für die kleineren Leistungskontrollen sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Die digitalen Möglichkeiten sind vielfältig

Grundsätzlich lassen sich alle Arten von Aufgaben leicht digital umsetzen: Multiple-Choice-Aufgaben, Sätze vervollständigen, Vokabeln der richtigen Zeitform zuordnen – all das lässt sich am Computer problemlos darstellen und bewerten. Der nächste Schritt sind Mischformen: Beispielsweise wird den Schülern ein Video von einem Versuchsaufbau gezeigt, das sie so oft abspielen können, wie sie möchten, um dann analog Fragen dazu zu beantworten. Die Schüler werden beauftragt, Online-Quellen auf ihre Glaubwürdigkeit hin zu bewerten oder in einer bestimmten Zeit eine PowerPoint-Präsentation zu einem Thema zu erstellen.

Schließlich ermöglicht die digitale Schule ganz neue Wege, benotbare Leistungen zu erheben. Im Geschichtsunterricht der Kollegstufe hat Lehrerin Katrin Grün beispielsweise eine neue Herangehensweise an das Thema ausprobiert. Kleine Schülergruppen bekamen jeweils eine Akte der Stasi-Unterlagen-Behörde online zur Verfügung gestellt und den Auftrag, daraus und aus weiteren Quellen einen Artikel für ein Online-Lexikon zu kreieren. Damit werden gleich mehrere Themen abgedeckt: Die Schüler setzen sich intensiv mit dem Stoff auseinander, lernen sich in der Gruppe zu organisieren, müssen zusätzliche Informationsquellen finden und einschätzen und schließlich auch die eigene Arbeit bewerten. Denn am Ende haben sie ein Mitspracherecht, ob jeder die selbe Note verdient oder ob Unterschiede einzelne mehr und effektiver gearbeitet haben.

Katrin Grün und ihre Schüler sind mit den ersten Versuchen durchaus zufrieden. Bis diese Art der Leistungsbewertung „serienreif“ ist, müssen aber noch einige Fragen beantwortet werden. Beispielsweise, wie man die Daten so speichern kann, dass einerseits der Datenschutz gewährleistet ist, andererseits den Eltern auf Nachfrage auch zeigen kann, warum ihr Kind eine bestimmte Note bekommen hat. Die Antworten darauf sollen bei weiteren Workshops mit der Stiftung Bildungspakt Bayern gegeben werden, die das Projekt federführend betreut.

Bis Ende des Schuljahrs werden noch weitere Erfahrungen gesammelt und schließlich in einem Abschlussbericht zusammengefasst. Vielleicht kommen dann bald alle Schüler in Bayern in den Genuss digitaler Lernmöglichkeiten.

