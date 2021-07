Künftig geht es in Schwabegg ins Peter-Reißer-Stadion

Plus Eine große Ehre für "Mister Schwabegg": Zum 90. Geburtstag bekommt Peter Reißer von "seinem" SV Schwabegg etwas ganz Besonderes.

Es gibt wohl nicht viele Personen, die behaupten können, dass nach ihnen ein Stadion benannt wurde. Peter Reißer gehört nun aber dazu: Mit einem kleinen Festakt und begleitet vom Musikverein Schwabegg wurde das Sportgelände des SV Schwabegg zu Ehren für das schier unerschöpfliche Engagement und zum 90. Geburtstag Reißers auf den Namen "Peter-Reißer-Stadion" getauft.