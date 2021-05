Mopedfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto hat sich ein Mopedfahrer in Schwabmühlhausen schwer verletzt. Er wollte nach links abbiegen, während ihn der Wagen überholte.

Schwere Verletzungen hat sich ein 35-jähriger Mopedfahrer bei einem Sturz in Schwabmühlhausen zugezogen. Wie die Polizei berichtet, kam der Mann am Samstag gegen 16.15 Uhr aus Richtung Hurlach und wollte nach links in den Dornbuschweg einbiegen. In diesem Moment überholte ihn aber ein 82-jähriger Mann mit seinem Wagen.

Das Moped knallte gegen das Auto und der Fahrer stürzte zu Boden. Wegen seiner schweren Verletzungen wurde der Mann mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (AZ)

Lesen Sie auch: