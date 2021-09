Schwabmünchen

07:00 Uhr

15.000 Menschen kommen zum Michaelimarkt nach Schwabmünchen

Plus Der Michaelimarkt in Schwabmünchen kommt gut an. Auf dem Festplatz gibt es jetzt einen fliegenden Wechsel. Warum eine Straßensperrung keine Option war.

Von Christian Kruppe

Wer am Sonntagnachmittag durch die Schwabmünchner Innenstadt fuhr, musste sich die Augen reiben. Die Gehwege waren voll, an der Ampel am Stadtplatz bildeten sich fortwährend Menschentrauben. Doch nicht die Bundestagswahl hat die Menschen auf die Straße gelockt. Es war der Michaeli-Markt. Wenn auch nur in abgespeckter Form, hat er scheinbar nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Das freut auch Schwabmünchens Marktmeisterin Franziska Küstler. "Die Besucher haben das Konzept gut angenommen", bilanziert sie. Und belegt es mit Zahlen.

