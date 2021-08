37-Jähriger fährt mit getuntem E-Bike durch Schwabmünchen

Bei einer Kontrolle hat die Polizei einen Radfahrer aus dem Verkehr gezogen. Er hatte einen Chip im Moto seines Pedelecs verbaut. Ihn erwarten mehrere Anzeigen.

Ein Mann ist mit einem manipulierten E-Bike durch Schwabmünchen gefahren. Polizisten fiel der Fahrer am Montagnachmittag in der Augsburger Straße in Schwabmünchen auf, denn er war mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Unstimmigkeiten und einen unter dem Motorgehäuse verbauten Tuning-Chip. Dieser wurde sichergestellt. Den 37-jährigen Fahrer erwarten nun Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und gegen die Helmpflicht. (SZ)