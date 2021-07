Abschluss an der Realschule Schwabmünchen: Fundament fürs Berufsleben

Plus Die Realschule Schwabmünchen entlässt 137 junge Menschen in die Arbeitswelt. 20 Absolventen hatten Noten unter 1,5.

Markus Rechner, der Leiter der Realschule Schwabmünchen, war bei der Abschlussfeier glücklich darüber, dass trotz des erheblichen Zeitdrucks bei den Abschlussprüfungen und äußerst knappen Korrekturzeiträumen ein sehr gut beschulter Jahrgang mit dem Zeugnis der Mittleren Reife die Schule verlässt. "Denn über zu wenig Unterricht in Corona-Zeiten konnte sich keiner beklagen“, sagte der Realschuldirektor.