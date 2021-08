Schwabmünchen

Achtung Autofahrer: Das Risiko für Wildunfälle steigt

Plus Der Bayerische Jägerverband mahnt Autofahrer derzeit zu besonderer Vorsicht. Die Gefahr von Wildunfällen ist hoch. Wie lassen sich Zusammenstöße verhindern?

Die Rehböcke wandeln auf Freiersfüßen, und auch die weiblichen Rehe suchen nach einem Galan. Es ist Rehbrunft. In der fruchtbaren Zeit sondert die Geiß, also das weibliche Reh, einen bestimmten Geruchsstoff ab, der von den Rehböcken wahrgenommen wird. Der Bock verfolgt die Geiß und treibt sie vor sich her. So lange, bis diese die Paarung zulässt.

