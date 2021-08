Schwabmünchen, Ahrweiler

18:00 Uhr

So packt das Schwabmünchner THW im Krisengebiet an

Eine Pizzeria, die direkt am Ahr-Ufer stand, wird von THW-Kräften teilweise abgerissen.

Plus Etwas Ordnung ins Chaos bringen: Die Freiwilligen räumen im Uferbereich der Ahr auf und erleben, mit welcher Kraft das Unwetter ein komplettes Tal verwüstet hat.

Von Maximilian Czysz

Seit dem Wochenende packen Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) Schwabmünchen in der Gemeinde Schuld in Rheinland-Pfalz an. Der Ort ist nach dem Unwetter vor drei Wochen verwüstet. Tausende Menschen helfen, wieder etwas Normalität ins Chaos zu bringen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen