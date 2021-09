Auch der kleine Michaelimarkt in Schwabmünchen lockt viele Besucher an

Plus Die „Leicht-Version“ des Schwabmünchner Michaeli-Marktes kommt bei Besuchern und Händlern gut an. Vor allem das ausgewogene Angebot kann punkten.

An einen Michaeli-Markt wie gewohnt, ist auch im zweiten Corona-Jahr nicht zu denken. Trotzdem wollte die Stadt Schwabmünchen die mehr als 450 Jahre anhaltende Markt-Tradition nicht von einem Virus stoppen lassen. Schon im Vorjahr gab es einige Händlerbuden auf dem Festplatz. Wetterbedingt war der Erfolg seinerzeit eher mäßig. In diesem Jahr ist es etwas ganz anderes.