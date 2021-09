Auf den Spuren der Römer: Museum eröffnet neuen Ausstellungsraum

Plus Das Schwabmünchner Museum veranstaltet einen Römertag. Mit digitaler Technik können Gäste den neuen Römerraum erkunden und den antiken Töpferofen virtuell anheizen.

Wie haben die Römer einst in Rapis gelebt? Wie hat sich das Dorf zum Keramikzentrum entwickelt? In einem neuen Ausstellungsraum im Schabmünchner Museum können Besucherinnen und Besucher diesen Fragen auf den Grund gehen. Gezeigt werden Funde aus der Vor- und Frühgeschichte, der gesamte Raum wurde überarbeitet und die Vitrinen neu betextet. Das Beste: Ein 2000 Jahre alter Römerofen wird wieder angeheizt - zumindest virtuell.