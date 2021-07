Aus dem Schwabmünchner Rat ausgeschieden: 143 Jahre kommunale Erfahrung

Plus Mehr als ein Jahr nach ihrem Ausscheiden kann Schwabmünchen endlich verdiente Stadträte ehren. Zwei der Ehemaligen feiern zudem ein besonderes Jubiläum.

Fünf altgediente Stadträte waren nach der Kommunalwahl 2020 nicht mehr im Schwabmünchner Gremium vertreten. Christa Courvoisier ( Freie Wähler), Felix Rau, Gabi Huber und Rudi Lautenbacher (alle CSU), weil sie in den politischen Ruhestand gewechselt sind, bei Bernd Zeitler ( SPD) genügte die Zahl der Stimmen nicht mehr. Doch ein vernünftiger Abschied direkt nach dem Ende ihrer Amtszeit war durch die Corona-Pandemie nicht möglich.