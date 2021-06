Ausstellung in Schwabmünchen: Fotos vom Sterben mitten im Leben

Plus Die Freiluftausstellung im Schwabmünchner Luitpoldpark "Das Leben wird enden" setzt sich künstlerisch mit der Hospizarbeit auseinander.

Das Ende des Lebens, der letzte Lebensabschnitt, ist oft ein Tabuthema, das jetzt aber ganz öffentlich mitten im Leben im Luitpoldpark auf großen Fotos zu sehen ist. Es handelt sich um eine Aktion der Hospizgruppe St. Elisabeth und des Fotokollektivs Schwabmünchen..