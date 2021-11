Auto auf Parkplatz in Schwabmünchen angefahren: Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person hat einen Fiat auf einem Supermarktparkplatz in Schwabmünchen beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine unbekannte Person hat am Dienstag, 2. November, zwischen 15.45 und 16.10 Uhr in der Falkensteinstraße in Schwabmünchen einen grauen Fiat Magyar beschädigt. Die Besitzerin hatte den Wagen dort auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes abgestellt. Als sie zu ihrem Auto zurückkam, bemerkte sie, dass der linke vordere Kotflügel eingedrückt war.

Der Schaden beträgt etwa 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen.