Auto kommt von Straße ab und fährt zwei Schilder um

Auf der Fuggerstraße in Schwabmünchen hat am Sonntag ein Autofahrer zwei Schilder überfahren. Offenbar war er aus Unachtsamkeit von der Straße abgekommen.

Glimpflich, aber durchaus spektakulär ist am späten Sonntagnachmittag ein Unfall in der Schwabmünchner Innenstadt verlaufen. Ein Auto war von Norden kommend auf der Fuggerstraße in Richtung Zentrum unterwegs. Kurz nach dem Zebrastreifen an der Frauenstraße ist das Fahrzeug aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, hat zwei Verkehrsschilder überfahren und ist dann auf dem Gehweg vor der Apotheke zum Stehen gekommen.

Zur Bergung musste die Schwabmünchner Feuerwehr das Fahrzeug anheben, um die unter dem Auto eingeklemmten Verkehrszeichen zu entfernen. Der Schaden an Fahrzeug und Pflaster kann noch nicht abgeschätzt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.