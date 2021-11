Auto landet auf der Fahrt nach Graben im Graben

Der Unfallfahrer hatte laut Polizei großes Glück. Dafür hat er jetzt ein großes Problem.

Großes Glück im Unglück hatte nach Angaben der Polizei ein 33-Jähriger, der am Sonntagmorgen von Schwabmünchen in Richtung Graben fuhr. Sein Kleinwagen kam kurz nach dem Ortsausgang von Schwabmünchen ins Schleudern, knallte gegen einen Baum, schleuderte zurück und landete auf der anderen Straßenseite im Graben. Dabei wurde der Wagen massiv beschädigt, sein Fahrer entstieg ihm aber unverletzt. Allerdings, so die Polizei, wirkte der Mann erheblich angetrunken. Die Konsequenz: Blutentnahme und Führerschein weg.