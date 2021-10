Schwabmünchen

Autofahrer aufgepasst: Bauarbeiten in der Römerstraße starten

Die Bauarbeiten in der Römerstraße starten am 11. Oktober.

Am Montag starten die Arbeiten in der Römerstraße in Schwabmünchen. Was das für Autofahrer bedeutet.

Im Bereich der bestehenden Grüninsel an der Kreuzung Römerstraße/Breitlehenstraße beginnen ab Montag, 11. Oktober, die Straßenbauarbeiten für die Deckensanierung sowie den Bau eines Fußgängerüberweges mit Zebrastreifen. Die Arbeiten starten im Bereich der Einmündungen Schloßstraße und Breitlehenstraße. Zeitweise wird es zu Behinderungen und Einschränkungen des Verkehrs kommen, informiert das Tiefbauamt der Stadt Schwabmünchen. Römerstraße ist drei Tage lang voll gesperrt Über den Weringer Weg, die Schloßstraße und die Breitlehenstraße kann je nach Baufortschritt nicht in die Römerstraße eingefahren werden. Der Einbau der Querungshilfe erfolgt unter einer halbseitigen Sperrung der Römerstraße. Für die abschließenden Asphaltarbeiten wird eine dreitägige Vollsperrung der Römerstraße notwendig sein. Es wird empfohlen in den nächsten drei Wochen, wenn möglich, die Römerstraße zu umfahren. Anlieger können immer zu ihren Grundstücken fahren Der Anliegerverkehr wird nicht eingeschränkt. Alle Anwesen im Breitlehen können über die Keltenstraße angefahren werden oder alternativ über die Bertolt-Brecht-Straße.



