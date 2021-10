Autoreifen in Schwabmünchen aufgeschlitzt

Die Polizei sucht eine Person, die den Autoreifen eines Smarts in Schwabmünchen aufgeschlitzt hat.

Eine unbekannte Person hat in der Nacht auf Sonntag (10. Oktober) den rechten vorderen Reifen eines graufarbenen Smart aufgeschlitzt. Der Wagen war in der Römerstraße in Schwabmünchen geparkt. Nach Angaben wurde der Reifen mit einem Messer oder einem ähnlichen Gegenstand beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 80 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen.