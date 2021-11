Bau des Beckens beginnt: So soll Schwabmünchen vor Hochwasser geschützt werden

Mehr als 20 Jahre nach dem Pfingsthochwasser hat der Bau des Regenrückhaltebeckens in Holzhausen begonnen. Warum es so lange gedauert hat vom Beginn der Studie bis zur Umsetzung.

Mehr als 20 Jahre nach dem verheerenden Pfingsthochwasser und dem Beginn der ersten Machbarkeitsstudie, ist es soweit: Der Bau des Hochwasserrückhaltebeckens im Iglinger Ortsteil Holzhausen im Landkreis Landsberg hat begonnen. Ganz offiziell fand diese Woche der Spatenstich statt. Ende 2023 soll das Bauwerk fertiggestellt sein.

Das Becken gilt als essenzieller Baustein für den Hochwasserschutz der Singold-Anlieger. Schwabmünchens Bürgermeister Lorenz Müller ist „froh, dass es endlich umgesetzt wird.“ Das Becken soll künftig vor Hochwasser schützen - unter anderem in Schwabmünchen, Langerringen, Großaitingen, Wehringen, Lamerdingen und Bobingen.

Menschen erinnern sich mit Schrecken an das Pfingsthochwasser

Unvergessen sind die Bilder des Pfingsthochwassers 1999: Das Wasser stand in den Häusern bis ins Erdgeschoss, die Autos in den Tiefgaragen waren gänzlich abgesoffen, draußen wurden Straßen unterspült und ganze Landstriche standen unter Wasser. Daran erinnern sich viele Menschen aus dem Landkreis mit Schrecken. Umso größer ist die Erleichterung über den Bau des Beckens, von dem die Stadt Schwabmünchen am meisten profitieren wird. Dort hat man mehr als 20 Jahre sehnlichst darauf gewartet.

Widerstand gab es in Igling

Anders sieht das in Igling aus. Viele Jahre gab es heftigen Widerstand gegen das Vorhaben. Gemeinde und Grundstücksbesitzer wehrten sich gegen das Becken. Ein großes Bauwerk in Landkreis Landsberg in Oberbayern soll weit entfernt die Bürgerinnen und Bürger eines anderen Landkreises, ja gar eines anderen Regierungsbezirks vor Hochwasser schützen. Das kam nicht sonderlich gut an. Jahrelange Prozesse gegen den Planfeststellungsbeschluss am Verwaltungsgericht folgten - teils mit Erfolg für die Iglinger - , sodass es bis vor Kurzem noch gar keine Baugenehmigung seitens der Behörden gab. Nun aber ist alles in trockenen Tüchern und der Bau beginnt. Iglings Bürgermeister Günter Först nannte den Bau des Rückhaltebeckens beim Spatenstich nun einen „Akt der Solidarität“.

Das Hochwasserrückhaltebecken Holzhausen wird auf 42 Hektar ein Stauvolumen von etwa 890.000 Kubikmetern haben – das entspricht etwa dem Inhalt von 350 olympischen Schwimmbecken. Es besteht aus einem Rückhaltedamm mit Drosselbauwerk in der Singold. Der Lauf des Flusses wird an dieser Stelle verlegt. Parallel zum Bahnliniendamm wird ein Absperrdamm aufgeschüttet. Insgesamt 750 Meter Damm sollen künftig die Fluten aufhalten und die Hochwasserlage in den Unterliegergemeinden entschärfen.

Becken kostet etwa 7,6 Millionen Euro

Etwa 7,6 Millionen Euro sind für das Projekt zum Hochwasserschutz veranschlagt – in der Anfangsphase im Jahr 2002 waren es ursprünglich 2,6 Millionen Euro. Von den Kosten trägt der Freistaat die Hälfte. Den Rest bringen die Anliegergemeinden auf. Ihr Anteil richtet sich nach dem Umfang des Nutzens. Der ist am Oberlauf naturgemäß größer als weiter flussabwärts. In dem Kostenanteil wird der Umfang der bebauten Bereiche in dem künftig geschützten Gebiet und die Zahl der dort lebenden Menschen berücksichtigt. Schwabmünchen muss damit die wesentlichen Kosten des Anteils der Anrainergemeinden aufbringen. Denn die Stadt zahlt 76 Prozent von der Hälfte, die der Freistaat nicht übernimmt – das sind immerhin rund 2,85 Millionen Euro.

Keine kleine Summer, aber die Stadt hat vorgesorgt. Seit Jahren schleppt sie die Summer für den Hochwasserschutz im Haushalt mit – jederzeit bereit, zu bezahlen. „Wir haben das Geld immer im Haushalt gehabt. Es ist Geld, dass wir gerne ausgeben. Zum Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger ist es gut angelegt“, so Müller. Das neue Becken hat nicht nur den Vorteil, dass die Menschen künftig besser vor einem Singold-Hochwasser geschützt sind, sondern es macht auch Grundstücke leichter bebaubar, die bislang im Überschwemmungsgebiet lagen und nun rausfallen. Darunter sind beispielsweise Flächen am Bauhof, bei der Firma Dittrich und im Menkinger Weg.

Auch der Hochwasserschutz am Feldgießgraben soll verbessert werden. Foto: Uwe Bolten

Trotz aller Freude und Erleichterung über den Hochwasserschutz in Holzhausen, müssen Anlieger am Feldgießgraben in Schwabmünchen nach wie vor damit rechnen, dass ihnen das Grundwasser in den Keller laufen kann. Denn das Becken in Holzhausen wird erst geflutet, wenn der Feldgießgraben voll ist. Der aber ist löchrig und lässt das Grundwasser steigen. „Das Becken bringt zwar Erleichterung und wird früher geflutet als ursprünglich geplant, aber nicht so früh wie wir es gerne hätten“, so Müller. „Am Feldgieß muss noch etwas passieren“, sagt er und ist nach Gesprächen mit dem Wasserwirtschaftsamt, das für den Feldgießgraben zuständig ist, zuversichtlich, dass sich auch dort bald etwas tut.